Politiet: Flere skutt på sykehus i Bronx i New York

Flere personer er skutt på et sykehus i New York, opplyser politiet. Det er uklart om noen er drept.

En væpnet mann åpnet ild inne i sykehuset i bydelen Bronx, melder BBC.

Politiet opplyser til AP at flere personer er skutt, men har ingen informasjon om hvorvidt noen er drept. TV-bilder viser at sykehuset er omringet av politi- og brannbiler. Meldingene om skyting kom kl. 14.50 lokal tid.

New York-politiet (NYPD) opplyser til Fox News at to personer er skutt. Politiet ber på Twitter folk om å holde seg unna området ved 1650 Grand Concourse på grunn av hendelsen på Bronx Lebanon Hospital.

Ifølge The New York Times skal det være tre leger som er skutt inne på sykehuset, og tilstanden til de skadde er foreløpig ukjent.

Kilder News 4 har snakket med, sier de har fått opplyst av politiet at gjerningsmannen er kledd i en hvit legefrakk.