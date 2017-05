Politiet: Flere døde etter hendelse i Manchester

Flere er døde og skadet etter en hendelse etter en konsert med popstjernen Ariana Grande i Manchester. Årsaken er foreløpig ikke kjent.

Konserten med den amerikanske artisten var nettopp over da en rekke øyevitner melder om ett eller flere «kraftige smell» på konsertarenaen Manchester Arena i den britiske byen Manchester.

Greater Manchester Police bekreftet kort tid etter at de rykket ut til arenaen etter det de omtalte som en «alvorlig hendelse». Like etterpå meldte politiet på Twitter at flere personer er både døde og skadede.

Ifølge politikilder amerikanske NBC News har snakket med skal minst 20 personer være døde, men dette er ikke bekreftet fra politiet eller annet offisielt hold. Politiet har foreløpig kun meldt om «flere døde», uten å gå i detalj på antall.

Det er foreløpig uklart hvor mange som var til stede under konserten, men ifølge arenaens hjemmeside har den en kapasitet på 21.000 personer – som den største innendørsarenaen i Europa.

STOR UTRYKNING: Her samler bevæpnet politi seg utenfor Manchester Arena natt til tirsdag. Foto: Peter Byrne , AP

Vitnet Oliver Jones (17) sier til Sky News at han var på toalettet da han hørte et kraftig smell – rett etter at konserten var over.

– Smellet laget et ekko i korridoren av arenaen og folk begynte å løpe. Jeg så folk løpe og skrike i en retning - og så snudde mange og løp i motsatt retning.

En reporter på stedet melder på Twitter at en bombegruppe har ankommet arenaen. Politiet har foreløpig ikke kommet med informasjon om årsaken til hendelsen.

Løp ut i panikk

Videoer fra innsiden av arenaen kort tid etter smellet viser at en stor folkemengde løper ut i panikk. Talspersonen til Ariana Grande sier til Variety at artisten er «okey» etter hendelsen.

– Vi var på vei ut, rett ved døren da det var en massiv eksplosjon og alle begynte å skrike, sier Catherine Macfarlane til Reuters.

– Det var en massiv eksplosjon – man kunne kjenne det i brystet. Det var kaotisk. Alle løp, skrek og prøvde å komme seg ut derfra, fortsetter hun.

En bartenderen jobber på puben Steven Charles Snooker Club sier til nyhetsbyrået Press Association at han så personer ligge på blodige på bakken.

– Det var en mann som lå nede med beinet blødende og en kvinne som blødde fra hodet.

Bartenderen sier at mange av de som kom flyktende var tenåringer.

En skuespiller tvitrer at hennes mann og datter var til stede, og at noen gikk opp på scenen og forklarte at smellet skyldtes en ballong som sprakk.

Et annet vitne sier også at smellet kom fra en ballong. Han sier til BBC at han tror folk ble skadd i panikken som oppsto.

Suzy Mitchell bor tvers overfor Manchester Arena:

– Jeg hørte et kraftig smell fra sengen, gikk til fronten av leiligheten hvor vi har perfekt utsikt. Alle løp fra stedet i store grupper, sier hun.

Et annet vitne forteller om et smell omtrent da Grande fremførte sin siste sang.

– Vi så unge jenter med blod på seg. Alle skrek, og folk løp. det var mye røyk, sier hun til Manchester Evening News.