Politiet endrer teori om hovedmistenkt i Barcelona

Spansk politi er usikre på om det var 17 år gamle Moussa Oukabir som kjørte terrorbilen i Barcelona.

Fredag meldte flere kilder at det var 17 år gamle Moussa Oukabir som sannsynligvis var sjåføren som drepte 14 mennesker på La Rambla.

Fredag kveld opplyser politiet at det er usikkert.

– Det er en mulighet, men akkurat nå, sammenlignet med for fire timer siden, har han mindre tyngde som hovedmistenkt, sier politisjef Josep Lluís Trapero til den spanske avisen El Pais.

Ikke drept likevel



Sent fredag kveld meldte El Pais at de tre etterlyste, Moussa Oukabir (17), Said Aalla (19) og Mohamed Hychami (24) skal ha blitt drept av spansk politi i Cambrils natt til fredag, ifølge politidokumenter avisen har fått tak i.

Ved 22-tiden skrev avisen at også 22 år gamle Younes Aboyaaqoub var blitt drept av politiet i Cambrils. 22-åringen er av marokkansk opprinnelse og er bosatt i den spanske byen Ripol.

Nå avviser spansk politi at Younes Abouyaaqoub ble drept i aksjonen, men at mannen ansees som en av de viktigste hovedmistenkte, skriver El Pais.

Ny hovedmistenkt



Nyhetsbyrået Ap skriver at offisielle kilder bekrefter at spansk politi jakter en gjerningsperson lørdag morgen. De navngir ikke personen.

Det var torsdag kveld at en hvit varebil kjørte 500 meter ned Barcelonas paradegate La Rambla. 14 personer er bekreftet drept og mer enn 100 skadet etter hendelsen.