Politiet: 18 personer omkommet

18 personer er bekreftet omkommet etter en bussulykke sør i Tyskland. 30 personer er hardt skadet.

Tysk politi bekrefter at 18 personer er døde og 30 personer er alvorlig skadet etter hendelsen, som fant sted på motorveien A9 i nærheten av Oberfranken i Bayern mandag morgen.

Pensjonister



Til sammen var det 48 personer om bord på bussen. To av dem var sjåfører. Passasjerene bestod i hovedsak av pensjonister fra Dresden, skriver den tyske avisen Frankenpost.

Bussen skal ha vært på vei til Garda-sjøen i Italia da den kjørte inn i bakenden av en semitrailer som hadde bremset for en saktegående kø. Deretter tok bussen fyr.

De dramatiske bildene fra åstedet viser det utbrente vraket av turistbussen, der røyken fortsatt stiger opp. Etter alt å dømme klarte ikke de omkomne å komme seg ut av bussen før flammene tok overhånd.

Flere redningshelikoptre landet i nærheten av ulykkesstedet, og et ti-tall ambulanser var også raskt til stede på motorveien.

SAVNET ETTER ULYKKE: 30 personer er alvorlig skadet og 18 er savnet etter at en turbuss kolliderte med en lastebil i Bayern i Tyskland. Politiet frykter flere omkomne. Foto: NEWS5 / Fricke

– Glimt av håp



– Vi er realistiske og vil trolig måtte beklage flere dødsfall på slutten av dagen, sier polititalsmann Jürgen Stadter sa til TV-stasjonen n-tv i følge avisen Süddeutsche Zeitung.

Han sier videre at det er et «glimt av håp» om at noen har overlevd.