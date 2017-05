Politico: Trumps svigersønn er frustrert

Donald J. Trumps svigersønn Jared Kushner skal være frustrert og «ulykkelig» over hvor lite han har fått til som presidentens rådgiver.

Det anerkjente nettstedet Politico skriver at Jared Kushner må kjempe for sin politiske fremtid etter nye avsløringer om hans kontakt med russerne.

Lørdag slapp Washington Post nyheten om at Trumps svigersønn og Russlands ambassadør diskuterte muligheten for en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og Moskva.

Ved hjelp av Russlands diplomatiske fasiliteter i USA ville Kushner legge til rette for skjult kommunikasjon allerede før Donald Trumps tiltredelse som president, ifølge avisen.

Demokraten Adam Schiff, som sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus, mener at meldingen er svært bekymringsfull. Han sier det er nødvendig å komme til bunns i saken og ber nå om en revurdering av Kushners sikkerhetsklaring for å finne ut om han er til å stole på.

– Hvis ikke, kan han på ingen måte beholde denne typen klarering, sier Schiff ifølge nyhetsbyrået Ap.

Ifølge Politico har to personer som kjenner Kushner og som har snakket med ham de siste to ukene, beskrevet ham som ulykkelig og frustrert.

Har ikke nådd målene

Årsaken skal være at Kushner føler at han ikke har klart å gjennomføre endringene han hadde planlagt, i løpet av de fire månedene svigerfaren har sittet i verdens mektigste embete.

Kushner skal ha virket resignert over en «dysfunksjonell administrasjon», og uttrykt tvil om situasjonen i The West Wing noen gang vil bedre seg, heter det i artikkelen.

– Han prøver fortsatt å fortelle folk at det vil bli bedre, men det virker som om han bare prøver å overbevise seg selv, sier en kilde til Politico.

Kushners støttespilerer sier til Politico at Kushner ikke er blitt anklaget for å ha gjort noe galt, og advokaten hans, Jamie Gorelick, har understreket at Kushner har sagt seg villig til å dele all informasjon om sin kontakt med russerne, med Kongressen.

Møtte Russlands ambassadør



Det var 1. eller 2. desember i fjor, da Trump allerede hadde vunnet valget, at Kushner skal ha møtt Russlands ambassadør Sergei Kislyak, får Washington Post opplyst fra kilder med tilgang på ferske etterretningsrapporter.

Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag, skal det hete i rapporten.

Årsaken til at Kushner ønsket en hemmelig kommunikasjonskanal skal ha vært Syria: Han ønsket ifølge kilder som nyhetsbyrået AP har snakket med å ha mulighet til å diskutere sensitive spørsmål knyttet til konflikten, der Russland støtter den sittende presidenten Bashar al-Assad.

Trump selv har nylig returnert til USA etter sin første utenlandsreise som president, og postet søndag flere Twitter-meldinger som kan tolkes som at han ikke fester lit til informasjonen om sin svigersønn.

«Hver gang du ser ordene «kilder sier» i de falske nyhetsmediene, og de ikke nevner navn, er det veldig mulig at kildene ikke eksisterer men er funnet opp av falske nyhetsskribenter», skriver presidenten.

Hemmelige telefonsamtaler



Samtidig som Washington Post publiserte sine opplysninger, meldte Reuters at Kushner hadde hatt hemmelige telefonsamtaler med ambassadøren. Det skal være snakk om minst tre telefonsamtaler underveis og etter valgkampen i fjor. Det opplyser syv tidligere og nåværende kilder i embetsverket til Reuters.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere på den amerikanske avisens opplysninger.

Etterretningskomiteen i det amerikanske senatet, som driver sin egen uavhengige etterforskning av den mulige Russland-kontakten, har samtidig bedt om innsyn i alle dokumenter fra Trumps valgkamp, skriver Washington Post.

FBI gransker Kushner



Washington Post skrev så sent som i går at FBI retter søkelys mot Kushner i granskingen av den mulige russiske innblandingen i det amerikanske valget.

FBIs gransking av Kushner tar etterforskningen av Trump-kampanjen et steg nærmere Det hvite hus og ikke minst Trumps egen familie. Kushner skal være den eneste personen som regnes som sentral i granskingen og som fortsatt jobber i Det hvite hus, ifølge Washington Post.