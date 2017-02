Svensk politimann med oppgjør på Facebook - hylles og kritiseres

I et oppgjør skrev den erfarne politimannen Peter Springare fornavnet på mistenkte kriminelle. Nå er han anmeldt og debatten koker i Sverige.

«Jeg er så jævla lei. Det jeg kommer til å skrive nedenfor, er ikke politisk korrekt. Men det driter jeg i», skrev den svenske politimannen og etterforskningslederen Peter Springare i et innlegg han publiserte på Facebook fredag kveld.

Det innvandringskritiske innlegget har siden blitt delt over 20 000 ganger, og tirsdag ble Facebook-gruppen «Stå upp för Peter Springare » opprettet. På under et døgn har gruppen fått 100 000 medlemmer og kommentarfeltet koker.

Vold, vold og enda mer vold

«Dette har hendt mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling», skriver han.

Lei av det han selv hevder er kaotiske tilstander ved politi, skole og helsevesen, valgte den erfarne Örebro-politimannen å liste opp fornavn på mistenkte kriminelle.

På listen er det ett svensk navn, resten er av ikke-vestlig opprinnelse.

Han hevder videre at ingen våger å si grunnen, og ramser opp land som representerer ukens krimsaker: «Irak, Irak, Turkiet, Syrien, Afganistan, Somalia, Somalia, Syrien igjen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige.»

Samtidig lover Spingare, som har 47 års fartstid i politiet, at han hver uke fremover vil publisere hva han og hans kolleger i avdelingen for grove lovbrudd jobber med.

Anmeldt av politisjef

Nå er han anmeldt for å ha navngitt mistenkte kriminelle av sjefen for Örebro-politiets operative avdeling, Bo Andersson.

Andersson mener det er opp til påtalemyndigheten å vurdere hvor vidt Springare bryter loven eller om hans innlegg er innenfor ytringsfrihetens grenser.

– Man kan skrive veldig mye, men man kan ikke skrive alt, sier Andersson til avisen Nerikes Allehanda.

Selv forsvarer etterforskningslederen å ha lagt ut Facebook-posten.

– Jeg står på mitt. Jeg forsøker å peke på et problem vi har i politiet, for jeg ser at vi mister kontrollen og at vi ikke klarer å håndtere disse grove lovbruddene, sier han til Nerikes Allehanda.

ANGRER IKKE: Facebook-innlegget har fått kritikk og hyllest, deriblant av en rekke Facebook-grupper. Den største har fått 100 000 medlemmer på et døgn. Foto: FACEBOOK

Får kritikk

Mens innvandringskritiske nettsteder mener det er på tide at noen sier ifra, kritiserer andre ham for å fremme uberettiget fremmedfrykt basert på tvilsomme og forutinntatte holdninger.

Blant dem er professor i kriminologi Jerzy Sarnecki ved universitetet i Stockholm.

– Det som er sjokkerende, i hvert fall for meg, er de generelle og falske påstandene om det svenske samfunnet for øvrig. Faktisk er det sånn at innvandrere nesten er like overrepresentert blant leger i Sverige som blant mistenkte, sier han til Sveriges Radio.

Professoren mener det ikke er noen nyhet at innvandrere er overrepresentert blant mistenkte.



– Den viktigste grunnen er miljøet de lever i. Vi har for eksempel undersøkt svensker og innvandrere med like oppvekstvilkår, og da er forskjellen betydelig redusert.