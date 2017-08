«Kjære Simon, vi har en overraskelse til deg. Vennlig hilsen Europol».

Europol håper å finne en svensk høyreekstremist og 20 andre etterlyste kriminelle ved hjelp av humoristiske postkort.

I fem år har høyreekstremisten Simon Rolf Arnamo (26) vært på rømmen, mistenkt for å ha tatt del i et bestialsk drap i Vallentuna nord for Stockholm. Nå etterlyser Europol mannen i en utradisjonell postkort-kampanje.

Arnamo blant 21 av Europas mest ettersøkte som har fått en spesialdesignet sommerhilsen fra Europol. Kortet som er myntet på den svenske mannen er dekorert med en bruksanvisning som ligner den du finner i flatpakkede fra Ikea. Istedenfor å bygge en møbel viser tegningen hvordan man ringer politiet med tips, hvorpå politiet finner og arresterer ham. I siste rute er han bak lås og slå.

NISSENS HJELPER: Ifølge Europol ønsker selveste julenissen at Jaakko Ilari fra Finland skal komme hjem, etter at han på 90-tallet svindlet til seg 100 000 euro ved hjelp av falske dokumenter. Foto: Europol

Etterlyst for drap



«Kjære Simon, vi har en liten overraskelse til deg. Her er noen instruksjoner på hvordan du kan kontakte oss. Vennlig hilsen politiet» står det på postkortet.

– Ved å sende disse postkortene håper vi å nå de kriminelle. Men vi spør også publikum om å dele disse postkortene og bildene, slik at vi finner de kriminelle lettere, sier Tine Hollevoet, pressesjef i Europol til VG.

ETTERLYST: Europol håper postkort skal bidra til tips som kan avsløre hvor svenske Simon Rolf Arnamo befinner seg. Foto: Europol

Humoren til tross, personene som er ettersøkt i kampanjen står bak en lang rekke alvorlige og til dels grusomme forbrytelser. Den 21. september i 2012 ble Joakim Karlsson angrepet og drept av en gruppe menn i Vallentuna, nord for Stockholm.

Simon Rolf Arnamo, som er medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen, er internasjonalt etterlyst, mistenkt for å ha deltatt i drapet. Europol håper nå at publikum gjenkjenner Arnamo og melder politiet.

Tre tatt etter julekort



De kriminelle blir bedt om å komme til sitt hjemland for å sone straffen som venter på dem. «Alle fortjener en ferie. Bortsett fra du» skriver Europol.

Byrået mener metoden fungerer. Under en lignende kampanje rundt juletider, ble tre av de mest ettersøkte arrestert.

– For eksempel ble en rømling fra Storbritannia gjenkjent ettersom han jobbet på en bar i Amsterdam. Dette førte til at mannen, som var en sexovergriper, ble arrestert kort tid etterpå. Hvis vi kunne fått det samme resultatet nå, ville det vært fantastisk, sier Tine Hollevoet.

MERCI: Farouk Hachi er en av Europas mest ettersøkte kriminelle etter flere væpnede ran i 2001. Hvis han følger oppfordringen på kortet, venter en dom på 20 år bak lås og slå. Foto: Europol

Postkortene er tilpasset sommerferien, da mange sender slike kort til hverandre fra hele verden. Basert på erfaringer antar Europol at mange av Europas mest kriminelle gjemmer seg nettopp på travle feriedestinasjoner.

Ved å bruke humor og sjarm håper de at kampanjen gjør forbryternes ansikter mer kjent blant publikum og at dette fører til flere tips, som til slutt kan føre til pågripelse.

– Vi vet ikke hvor disse forbryterne er. Vi vil at det generelle publikum skal hjelpe oss med å finne de, så vi sammen kan gjøre Europa litt tryggere, sier hun.

FRISTER MED FRIES: Europol prøver å friste narkotikasmugleren Artur Nawrocki med belgiske fries for å få rømlingen til å melde seg. Foto: Europol

Ny metode fungerer



Kampanjen kommer i kjølvannet av en ny metode i Europols jakt etter forbrytere på rømmen. Når tradisjonelle etterforskningsmetoder kommer til kort, ber de det brede publikum om hjelp, såkalt crowdsourcing.

Og metoden ser ut til å fungere. Siden Europol tidlig i 2016 opprettet nettsiden «Europas mest ettersøkte rømlinger», har 36 av disse blitt arrestert. 11 av disse ble pågrepet som et direkte resultat av publikumstips gjennom plattformen. Fire meldte seg selv når de oppdaget at de var på listen.

Når det kommer inn ledende tips, er det ikke Europol selv som utfører arrestasjonene, da byrået kun bistår politiet med etterforskning og kartlegging.

