Familien lettet over å finne forsvunnet seksåring i god behold

Etter å ha vært savnet i over 13 timer, ble den seks år gamle jenta funnet i nærheten Blacksåsberget øst i Sverige i natt.

– Jeg kan bekrefte at en av politiets hundeførere fant jenta i god behold. Hun ble funnet i søkeområdet, og jentas foreldre har fått beskjed, fortalte Emil Sundquist ved Politiet i region Mitt til Aftonbladet.

Seksåringen ble funnet like sør for Blacksåsberget ved Hudiksvall, bare 500 meter fra der hun forsvant fra familien 13 timer tidligere. Jenta forsvant sporløst etter at hun på tilbakeveien løp i forveien med sin bror og gikk seg vill, skriver Expressen.

Svært urolige for datteren

– Det er en fantastisk flink jente, forteller faren Anders Natander til Expressen.

I følge faren satt hun etter å ha sovet en stund da hundeføreren fant henne. Familien har vært svært bekymret for henne.

Sammen med mennesker som befant seg i nærheten, lette de i lengre tid etter jenta i nærområdet - etter at hun forsvant fra familien i 11.30-tiden søndag formiddag. De meldte henne savnet til politiet to timer senere, som da satte i gang et stort søk etter seksåringen med hundpatruljer og helikopter. Til slutt var det en hundefører som fant jenta.

– Det var nervepirrende hele tiden. Man gikk og tenkte på hva som kunne ha skjedd, hvor hun kunne være, hvor kald hun var, forteller faren

Det var sol da familien vandret opp til fjelltoppen ved lunsjtider. Etterhvert slo været om til regn. Familien og redningsmannskapet var derfor redde for at hun var for tynnkledd.

Enorm leteaksjon: 6-åring funnet

– Jobbet med kniven mot strupen

I tillegg til politiet deltok også heimvernet og «Fjällräddningen» i søket.

– Vi har jobbet med kniven mot strupen, forteller Rikard Svedjesten, som har hjulpet til med å lede redningsarbeidet for «Fjällräddningen», til Aftonbladet.

Han bekrefter at seksåringen hadde det bra da da hun ble funnet og hyller beslutningen hennes om å holde seg i nærområdet.

– Det er en fantastisk tøff liten jente som har klart seg veldig bra, og har tenkt riktig hele veien. Det er imponerende for en seksåring, sier Svedjesten.

Takknemlig familie

Like etter klokka 01.00 mandag morgen fikk familien gladbeskjeden.

– De ringte meg og fortalte hvordan det var. Da gikk jeg opp og møtte de. Det var utrolig, forteller faren Anders Natander til Expressen.

Familien er svært takknemlige for alle menneskene som har stilt opp i arbeidet, både frivillige, politiet, heimvernet og «Fjällräddningen». De forteller at de nå skal hjem å hvile etter en intens redningsaksjon. Tilsammen deltok ca 130 mennesker i søket, ifølge Aftonbladet.