Dramatiske opptøyer i Stockholm - politiet har løsnet varselskudd

Politiet måtte løsne varselskudd da flere ungdommer begynte å kaste stein på dem i Rinkeby i Stockholm mandag kveld.

Operasjonssentralen fikk melding om opptøyene klokken 20.18 mandag kveld. En politipatrulje var i området på jakt etter en etterlyst person, da flere personer begynte å kaste stener mot politiet.

– Jeg vet ikke hvor mange det er snakk om, men det er flere personer i alle fall, sier Lars Byström, pressetalsperson ved Stockholm-politiet til Expressen.

Politiet på stedet skal ha følt seg såpass truet at de til slutt så seg nødt til å avfyre varselskudd. En politibetjent skal blant annet ha blitt truffet av en sten på armen, men skadeomfanget er fremdeles ukjent.

– Det har blitt roligere nå, det er ikke snakk om noe åpen slåsskamp, sa Eva Nilsson i Stockholm-politiet først.

FØLTE SEG TRUET: Politiet følte seg truet og måtte be om hjelp under en pågripelse i Stockholm. Foto: P-o Sännås

Senere skal forholdene imidlertid ha blusset opp igjen. Ved 22.30-tiden skal flere hundretalls personer ha samlet seg i sentrum av Rinkeby.

Et øyenvitne sier til Aftonbladet at det hele startet med 20 ungdommer som kastet sten mot politiet. Etter at politiet dro fra stedet skal ungdommene ha begynt å kaste stein på butikker og satt biler i brann.

På bilder fra plassen kan en se flere biler i brann og redningstjenester som er på plass for å slukke disse.

– Nå bistår vi redningstjeneste i deres arbeid, sier Byström til Expressen.

Politiet betrakter hendelsen som vold mot offentlig tjenestemann og voldelige opptøyer. Ingen personer skal foreløpig ha blitt pågrepet i forbindelse med steinkastingen, ifølge Expressen.