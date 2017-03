Politi: Terrorcelle ville sprenge bro i Venezia

Tre personer er pågrepet i Italia og siktet for å ha planlagt å sprenge ett av Venezias mest kjente landemerker, den 400 år gamle Rialto-broen.

På en pressekonferanse torsdag la politiet fram utdrag fra avlyttede telefonsamtaler mellom medlemmer av en mistenkt terrorcelle.

«Et angrep i Venezia betyr å gå rett til Paradis fordi det er så mange vantro der», sier en av de siktede i lydopptaket.

«Vi hiver en bombe, og så: boom, boom», sier vedkommende videre. I opptaket hyller de tre pågrepne også angrepet i London i forrige uke.

De tre som er pågrepet, er alle fra Kosovo og har oppholdstillatelse i Italia. I tillegg ble en mindreårig innbrakt.

Politiet gjennomførte aksjoner mot i alt tolv adresser, og det ble blant annet funnet flere treningsvideoer fra ekstremistgruppa IS.

Den italienske politikeren Andrea Manciulli, som er leder for den italienske NATO-delegasjonen, sier til kringkastingen RAI at Balkan har blitt den viktigste infiltreringsruten for jihadister som vil utføre angrep i Europa.