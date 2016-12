Rasende demonstranter blokkerte det polske parlamentet

Tusenvis av demonstranter har i to dager protestert i Polen, etter at den polske regjeringen vedtok en lov som skal innskrenke medienes tilgang til landets nasjonalforsamling.

Lørdag kveld pågikk det massedemonstrasjoner over hele Polen. Demonstrantene ropte slagord som «frihet, likhet og demokrati», mens noen holdt utgaver av den polske grunnloven i hendene.

Situasjonen var ekstra tilspisset i Warszawa, der demonstranter fredag blokkerte inngangen til parlamentet, skriver Politico.

Kalles brudd på grunnloven



Etter den omstridte lovendringen har polske opposisjonelle oppfordret folket til å demonstrere, og kaller det hele et brudd på grunnloven, ifølge det amerikanske nettstedet.

Demonstrasjonene begynte fredag kveld og pågikk utover natten. Aksjonen førte blant annet til at folkevalgte som var samlet inne i bygningen, blant dem statsminister Szydlo, ikke kunne forlate stedet før etter flere timer.

Polsk politi måtte til slutt bruke makt for å åpne opp en passasje slik at Szydlo og lederen for det høyre-orienterte partiet Prawo i Prawiedliwość, Jaroslaw Kaczynski, kunne evakueres fra bygningen, ifølge The Telegraph.

Lørdag morgen grep politiet inn og fikk oppløst demonstrasjonene. Men lørdag ettermiddag ble protestaksjonen gjenopptatt: Med polske flagg, og tutende horn ropte flere tusen demonstranter «Stopp ødeleggelsen av Polen!» i landets hovedstad, ifølge den britiske avisen.

Et stor antall politifolk er utplasser, ifølge NTB.

KAOS: Politi og demonstranter støtte sammen under demonstrasjonen i Polens hovedstad Warszawa lørdag kveld. Foto: Agencja Gazeta , Reuters

Filmet flaue situasjoner



EU-president Donald Tusk, som selv er polakk, oppfordrer landets myndigheter til å respektere folket, konstitusjonelle prinsipper og moral, skriver Politico.

Han sier i en uttalelse lørdag at et demokrati der mediene ikke har fri tilgang, er begrenset og kan utvikle seg til diktatur.

– Jeg oppfordrer dem som sitter med makten til å respektere folket og forfatningen, sier han.

Tidligere har journalister hatt fri tilgang til den polske parlamentsbygningen. Bakgrunnen for lovendringen skal blant annet ha vært flere episoder der journalister filmet flaue situasjoner som sovende og spisende politikere, ifølge det amerikanske mediet.

Demonstrasjonene arrangeres av den liberale protestbevegelsen KOD (Komiteen for forsvar av demokratiet), en organisasjon som tar sterkt avstand fra det nasjonalkonservative partiet PiS, som kom til makten i fjor.

(VG/NTB)