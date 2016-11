Kvinner i Polen kjemper for retten til å ta abort

WARSZAWA (VG) Izabela Maksymowicz (35) sier at en polsk kvinne som tar abort blir sett på som enten en morder eller en hore.

I det strengt katolske Polen kjemper kvinner for retten til å bestemme over egen kropp.

FAKTA: ABORTLOV I POLEN Det katolske landet Polen har en av Europas strengeste abortlover.

Dagens abortlov ble innført i 1993 og slår fast at abort kun er tillatt hvis den gravides liv står i fare, fosteret er uhelbredelig skadd, eller hvis voldtekt eller incest er årsaken til svangerskapet.

Aktivistgruppen Stopp abort foreslo nylig en innstramming som ble støttet av den katolske kirken. De foreslo et totalforbud hvor abort kun var tillatt hvis det truet mors liv, og kvinner kunne få opp til 5 års fengsel for å ta abort.

Etter massive demonstrasjoner ble forslaget nedstemt 6. oktober. Regjeringspartiet Lov og rettferdighet vil nå likevel ha strengere lover. Kilde: NTB, The New York Times

Den rødhårede kvinnen VG møter på en kafé i utkanten av Warszawa er en av 30.000 polakker som nylig tok til gatene mot et totalforbud mot abort i landet. Izabela Maksymowicz er også en av de mange har tatt abort.

Hun har kjent på hvilket hat det utløser hos den sterke konservative katolske bevegelsen i Polen.

– En kvinne som tar abort stemples som enten en morder eller en hore. Helt fra barneskolen blir polske jenter vist plansjer av foster i morens kropp og lært opp til at det ikke heter «abort», men «å drepe barn», og ikke «foster», men «et ufødt barn», sier 35-årige Maksymowicz til VG.

Blant de strengeste i Europa

Polen har en av Europas strengeste abortlover.

Her får ikke kvinner lov til å avbryte svangerskapet med mindre den gravides liv står i fare, fosteret er uhelbredelig skadet, eller hvis voldtekt eller incest er årsaken til svangerskapet.

Izabela hadde to små barn og gikk på p-pillen da hun for et drøyt år siden fant ut at hun var gravid.

– Det var en veldig krevende tid. Begge barna mine har kroniske sykdommer som gjør at de er veldig ofte syke og må tilbringe mye tid på sykehus. Mannen min er arbeidsledig, og jeg var også redd for å miste jobben. Vi hadde ikke ressurser til å ta oss av en til. Hva som var det riktige valget, var for meg åpenbart, sier hun til VG.

Hvor hun skulle gå for å få hjelp, var derimot langt fra åpenbart.

Tar abort i utlandet



Mange polske kvinner ser seg nødt til å bestille piller på internett som fremprovoserer en abort og kan skade kvinnens egen helse. Andre tar sjansen på ulovlige «undergrunnsleger».

TØR: Izabela Maksymovicz skiller seg fra mange andre polske kvinner ved at hun tør å snakke om tabuet abort. Foto: , HARALD HENDEN, VG

Izabela kom i kontakt med en organisasjon for kvinner som hjalp henne å få time hos en lege i Tyskland, et alternativ som er velkjent i Polen.

Ifølge Izabela er det egne « hotlines» for polakker ved de tyske klinikkene. Hver dag går det busser med polske gravide kvinner over grensen.

– Jeg valgte Tyskland fordi jeg ikke orket å bli dømt for avgjørelsen jeg tok. Den tyske legen snakket til meg som om jeg var et menneske. Uten å dømme. Det var deilig, sier 35-åringen.

På spørsmål om hva hun synes om den polske abortloven, svarer hun kort: «Det er en skandale.» Da Izabelas mor var ung kvinne i et Polen under kommunistisk styre, var abort tillatt.

– Tenk, at jeg i dag må kjempe for å få rettigheter som moren min og hennes generasjon hadde! Det er sånn et tilbakesteg, sier hun.

TUSENVIS: 30.000 polakker tok til gatene i oktoberprotestene mot en ny og enda strengere abortlov i Polen. Foto: , REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Loven kan fortsatt bli strengere



Selv om forslaget mot totalforbud ble nedstemt 6. oktober etter massivt press fra protesterende kvinner, vil det polske regjeringspartiet Lov og rettferdighet nå likevel stramme inn lovverket ytterligere, i tråd med ønskene til den katolske kirken og den mektige pro-life-bevegelsen.

– Vi skal kjempe for å sikre at selv ved tilfeller av veldig vanskelige svangerskap, når barnet helt sikkert vil dø eller er veldig deformert, fortsatt vil bli født, slik at barnet kan bli døpt, begravd og få et navn, sa partiformann Jaroslaw Kaczynski nylig, ifølge det polske nyhetsbyrået PAP.

Ingen dato har blitt gitt for når dette nye lovforslaget skal stemmes over. Izabela Maksymowicz er helt sikker på at det utover høsten vil bli flere demonstrasjoner. Hun vil fortsette å delta, og hun vil fortsette å ta med barna sine.

– Jeg viste datteren min på 4 ½ år et kart over Europa. Jeg pekte på alle nabolandene til Polen: Russland, Litauen, Ukraina, Hviterussland, Tsjekkia, Slovakia, Tyskland. I alle disse landene respekterer man en kvinnes rett til å velge, men ikke der vi bor. Det er en skam og jeg ønsker så inderlig at datteren mi ikke må kjempe den samme kampen som jeg gjør nå, sier hun.