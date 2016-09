SAN FRANCISCO (VG) Mannen bak Pokémon Go, John Hanke (49) sier sommerens spillansering holdt på å gå galt. Nå tror han vi vil jakte monstre i mange år fremover.

Hanke og hans selskap Niantic, som utvikler mobilfenomenet, var rett og slett ikke forberedt på publikumsinteressen som eksploderte etter lanseringen 6. juli. Det fortalte spillsjefen fra scenen under teknologimessen TechCrunch Disrupt i San Francisco forrige uke.

– Hadde vi lansert Pokémon Go uten tidligere spillerfaring ville løpet vært kjørt fra start, utdyper Hanke til VG. Han sikter til læringen hentet fra Niantics første spill Ingress – forgjengeren til Pokémon Go, som også er basert på navigasjon ute i virkeligheten.

– Vi hadde så vidt kommet i gang med USA-lanseringen da brukermengden hadde sprengt kapasiteten vi beregnet for hele verden. Vi måtte kaste oss rundt og fikk stor hjelp fra Googles sky-divisjon til å utvide kapasitet. (…)

– Jeg vet ikke om noe kan forberede deg på noe slikt, vi var ikke forberedt på suksessen. Vi forventet aldri en slik reaksjon. Faktisk hadde vi en markedsplan for spillet som gikk over flere måneder, lo han fra scenen på TechCrunch.

SPILL-SJEF: Pokémon Go ble en suksess over natten, men for spillguru John Hanke tok det 20 år å utvikle teknologien bak. Siden juli har selskapet hans tjent over 2,5 milliarder kroner. Tirsdag fortalte han hvordan suksessen tok han på sengen på TechCrunch Disrupt. Foto: Leif-Åge Reme

Mobilen kokte

VG treffer John Hanke etter sesjonen på scenen. I motsetning til andre bransjekjendiser på messen har han ingen flokk av assistenter ved unntak av en pressekontakt. Han er laidback med en sekk på ryggen og spør om Pokémon-jakten går sømløst i Norge.

– Da spillet gikk viralt var jeg i Japan for et Ingress-event. Jeg var utenfor Kyoto på tur med sønnen min i en fantastisk bambusskog. Det var en helt nydelig naturopplevelse, men mobilen min kokte. Det var litt av en kontrast, ler Hanke.

Han vedgår å ha sett bildet av politiker Trine Skei Grande jakte Pokémon på jobb, men vil ikke kommentere spillegleden som ble lagt merke til utover landegrensene.

Les også: Her spiller Trine Skie Grande Pokémon Go under høringen om forsvaret

Ferske tall viser at 500 millioner mennesker har lastet ned Pokémon Go siden lanseringen 6. Juli. Den verste hypen rundt mobilspillet har avtatt, likevel drar Pokémon Go inn cirka 33 millioner kroner dagen på verdensbasis, ifølge analysefirmaet SensorTower.

Samme analyse anslår at spillet har dratt inn 3,6 milliarder kroner siden lanseringen 6. juli, hvorav 2,5 milliarder går rett til Hankes selskap Niantic som utvikler appen.

GIKK VERDEN RUNDT: Bildene av Venstre-leder Trine Skei Grande som spiller Pokémon Go under høringen om Forsvaret er blitt lagt merke til i mobilspillets hovedkontor. Foto: Stortinget TV/Scanpix

Slipper nye Pokémons

Hanke avslørte for publikum at han er på det gule Pokémon-laget, og drar stadig på tur med sønnen sin for å jakte figurene.

– Hele utgangspunktet for spillet var å lage noe som fikk barna ut av huset, vekk fra TV-en og World of Warcraft, slik at de kan nyte alt det fine utendørs, sa Hanke til publikum.

For tiden jobber han med å rulle ut appen i Russland, Kina og deler av Afrika, blant annet. Ifølge Hanke kommer det også flere Pokémon å jakte på og større sosiale sammenkomster verden rundt, i regi av spillet.

– Vi har bestandig sett for oss et spill som skal utvikle seg over tid. Spillet vi slapp i sommer et kun toppen av isfjellet i forhold til hvordan det vil være i fremtiden. Man kan faktisk gå bakover i tid og å se hva vi gjorde med Ingress med sosiale eventer, og vite hvordan Pokémon Go vil bli, fortalte John Hanke som har tro på at Pokémon Go vil leve lenge.

Les også: Eksperter: – Pokémon Go har kommet for å bli

PS! I slutten av året slippes en Pokémon Go-app til Apple Watch, meldte Apple på sin pressekonferanse tidligere i september. Du kan ikke fange monstre direkte fra klokken men Via GPS-en vil du kunne se hvilke Pokémon som er i nærheten og ta Pokéstops.