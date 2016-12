Pizzagate-mannen: – Jeg ville bare gjøre noe godt

Mannen avfyrte skudd på en pizzarestaurant for å komme til bunns i en konspirasjonsteori. Nå angrer han.

Konspirasjonsteorien, som har spredd seg på internett den siste måneden, hevder at et pedofilinettverk er organisert i kjelleren på den populære restauranten Comet Ping Pong i Washington. Nettverket skal, ifølge teorien, være drevet av politikerne i toppen av Det demokratiske parti - deriblant Hillary Clinton. Det fikk Edgar M. Welch (28) til å handle.

Han troppet opp på restauranten og rettet et automatgevær mot en av de ansatte. Skudd ble avfyrt, men ingen ble skadd.

– Jeg ville bare gjøre noe godt, men jeg handlet på feil måte, sier han til New York Times, i sitt første intervju etter hendelsen.

Ville redde barna

Både restauranten og politiet har avvist den drøye konspirasjonen, og ingen påståtte ofre har stått frem.

– De ignorerer grunnleggende fakta. Vi har ikke en gang en kjeller, har restaurant-eier James Alefantis sagt til BBC. Han og flere av de ansatte har den siste tiden fått en rekke trusler.

Det hindret likevel ikke tobarnsfaren i å kjøre over fem hundre kilometer fra sitt hjem i Salisbury i North Carolina til Washington for å komme til bunns i konspirasjonen. Han forteller til New York Times at hjertet hans bristet med tanke på alle de uskyldige ofrene som led. Han bevæpnet seg fordi han ville redde barna.

I etterkant tviler han på at konspirasjonen, som har blitt kalt «pizzagate», stemmer med virkeligheten.

– Informasjonen er ikke hundre prosent, innrømmer han til avisen.

Angrer

Welch forteller at han først fikk høre om konspirasjonen muntlig. Det var først da han fikk internett installert i boligen sin at han fikk sjansen til å lese mer om det.

28-åringen beskriver seg selv som religiøs, apolitisk og skeptisk til de store mediene. Han skal verken ha stemt på Donald Trump eller Hillary Clinton under høstens valg.

Han erkjenner at han ikke tenkte seg godt nok om, og at han gjerne skulle gjort ting annerledes.

– Jeg angrer på hvordan jeg håndterte situasjonen, sier Welch til New York Times.

