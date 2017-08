Kvinne fikk bot for å grave etter gull under naboens hus

Trolig overbevist om at hun ville finne gull, gravde naboen til Raquel Santiago Maguiña en stor underjordisk tunnel under huset hennes.

Tanken om at det finnes gull for den som graver lever fortsatt. Det fikk den peruanske kvinnen Raquel Santiago Maguiña erfare da hun plutselig oppdaget en tunnel under sitt eget hus i det gamle Rimac-distriktet i Lima mandag denne uken.

Den store underjordiske gangen var støttet av bærebjelker og hadde innlagt elektrisitet. Nabolaget Santiago bor i, var tidligere en spansk koloni og ligger på UNESCOS verdensarvliste over verdens natur- og kulturarv.

– Jeg følte meg rammet, som om noen hadde tråkket over grensen min. Jeg spurte naboen hva som hadde skjedd da jeg fant tunnelen, og hun fortalte meg at de byttet ut noen rør under huset. Jeg sa til henne at hun måtte være forsiktige fordi husene her er antikke og kan falle sammen, fortalte Santiago til nyhetsbyrået AFP mandag.

Gulvbjelkene sank



Naboens sønn kom inn i huset og kjente at gulvbjelkene sank under føttene hans. Dette ble oppdaget da flere arbeidere ble observert ved nabohuset.

– Vi fikk noen til å hjelpe oss å løfte opp gulvplankene, og da tok det ikke lang tid før det enorme hullet under gangen kom til syne, uttalte sønnen til nyhetsbyrået.

Ifølge den peruanske avisen El Comercio er tunnelen ti meter lang og to meter dyp.

MISFORNØYD: Raquel Santiago Maguiña har meldt inn sin kvinnelige nabo til ledelsen i Rimac-distriktet, og hun må nå betale en bot for ødeleggelsene hun har pådratt Santiago i jakten på gull. Foto: Ernesto Benavides , AFP

– Hullet startet på badet, gikk under kjøkkenet og inn under soverommet mitt, fortalte Santiago til AFP.

Hun har nå tatt saken til ledelsen i Rimac-distriktet, og har også involvert Kulturdepartementet og Sivilforsvaret i saken. Naboen har blitt bøtelagt for gullgravingen.

– Hun sier hun leter etter gull, og at det finnes en skatt under huset. Naboen sier at hennes familie bevoktet skatter og gull da de bodde der. En av foreldrene til naboen skal visstnok ha gitt henne beskjed om at de oppbevarte en skatt der, fordi det tidligere ikke fantes noen banker, forklarte Santiago til AFP.

Forrige onsdag kollapset også gulvet i ett av rommene til Santiagos hus fordi fundamentet under huset var svekket som følge av tunnelgravingen.

Nabo ansatt i kommunen

Kvinnen, som har tilbrakt sine siste dager på gata, har fått beskjed om at naboen vil reparere skadene, og arbeidet skal ha startet mandag, skriver den peruanske avisen El Universo.

Distriktets leder, Gustavo Fuentes, bekrefter overfor El Comercio at kvinnen som har gravd ut tunnelen jobbet i kommunen frem til mai 2017. Andre naboer i området hevder også å ha observert arbeidere ved den aktuelle naboens hus i 2016.

En rekke av husene i Santiagos nabolag er bygget for mer enn 90 år siden og består av leire og tre. De er derfor utsatte fro strukturelle skader.

Ifølge El Comercio har fire arbeidere jobbet med å grave ut tunnelen i 15 dager. Den underjordiske gangen var rettet mot elven Rimac, som renner gjennom Perus hovedstad, men grunnet gulvkollapsen i naboens hus har ikke gangen blitt så lang som først tenkt.