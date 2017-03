Dødstallet stiger under flom i Peru

Minst 75 mennesker har hittil mistet livet i oversvømmelser som har rammet store deler av Peru og som skyldes værfenomenet El Niño.

Ifølge peruanske myndigheter er halvparten av landets befolkning berørt av kraftig regnvær, flomstore elver og gjørmeras nedover de bratte skrentene på vestsiden av Andesfjellene ned mot de flate kystslettene.

Flommen er den verste i landet på nesten 20 år, og det er unntakstilstand i halve Peru. Verst rammet er hovedstaden Lima og de nordlige områdene, der tidligere nedbørsrekorder har blitt slått. Broer og veier er ødelagt, og nesten 100.000 peruanere har mistet alt de eide.

HEISES OVER: En kvinne blir heist i sikkerhet over en gate som er forvandlet til en elv i Lima i Peru. Store deler av Lima er rammet av flommen. Foto: Martin Mejia , AP

Lørdag ble sentrum av Perus tredje største by, Trujillo, rammet av oversvømmelse. Gatene ble til elver, og folk måtte klamre seg til hverandre for å unngå å bli skylt bort av vannet.

Torsdag og fredag omkom ti personer i jordskred i den nordlige byen Otuzco. Sju av dem var i lastebiler som ble knust under gjørmemassene.

HJELPER: Soldater bærer spader og bøtter på vei for å hjelpe strandede peruanere over en oversvømt gate i hovedstaden Lima Foto: Rodrigo Abd , AP

– Vi har aldri sett noe lignende tidligere. Havtemperaturen steg plutselig, og vindene som bruker å holde nedbøren unna land, avtok, sier talsperson Jorge Chávez for regjeringen. Myndighetene har satt av 760 millioner dollar, tilsvarende seks og en halv milliard norske kroner, i et nødfond for å bygge opp igjen rammede områder.

Statsminister Fernando Zavala sier antallet omkomne siden problemene startet i januar, har steget til 75. Ifølge myndighetene omkom 374 personer under lignende tilstander i 1998.