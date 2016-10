Pave Frans til Sverige i dag: Historisk forsoningsmøte

MALMØ (VG) Stridsøksen mellom katolikker og protestanter er begravd. I dag velsigner Pave Frans og lutherske erkebiskoper markeringen som det har tatt over 50 år å få til.

I formiddag lander Hans hellighet, Pave Frans, også omtalt som Guds stedfortreder på jord, på Sturup flyplass utenfor Malmö. Sveriges statsminister Stefan Löfven tar imot Paven, før de kjører nordover til universitetsbyen Lund. Der venter det 700 inviterte gjester når Paven trer inn i Domkirken i Lund

Reformasjonen

Det historiske møtet, og de symbolske markeringene finner sted både i Lund og i Malmö. Det er i dag 499 år siden starten på reformasjonen, da pavekirken ble utfordret av en tysk prest, Martin Luther. 31. oktober 1517 slo Luther opp 95 teser på kirkedøren i den tyske byen Wittenberg.

Dødsangsten og uhyggen som preget pavekirkens forkynnelse, og katolisismens budskap, ble gjennom Luthers teser satt på en alvorlig prøve. Det endte med at Luther ble bannlyst og kristendommen ble splittet i to hovedretninger, katolisismen og protestantismen. Den katolske kirken har langsomt begitt seg inn på en vei av reform- og modernisering. Den er lang og kronglete, men det har likevel skjedd en dramatisk endring i Vatikanstaten etter at pave Frans ble valgt i mars 2013. Reelle reformer tar tid, men håp og fornuft er ord som har funnet en viss klangbunn i Den katolske kirken.

Når pave Frans kommer til Lund mandag, er ingen ting tilfeldig. Heller ikke datoen.

Pavebesøket i Sverige er historisk. Ikke fordi det er den sittende pavens første reise til et skandinavisk land. Men fordi visitasen er en økumenisk markering av det kristne fellesskapet mellom katolikker og protestanter, og at den finner sted den 31. oktober.

TIL STEDE: Prost i Vestre Aker kirke, Trond Bakkevig er invitert til å delta i gudstjenesten i domkirken i Lund i dag. Foto: Harald Berg Sævereid

Motsetningsforholdet mellom katolikker og protestanter har helt opp til vår tid blitt skrevet inn i historiebøkene med blodig penn.

Det var den 31. oktober i 1517 at den da 33 år gamle munken Martin Luther skal ha slått opp sine 95 teser på en kirkedør i Sachsen.

Hvorvidt han gikk fysisk til verks med hammer og spiker på døren til slottskirken i Wittenberg, som anekdoten vil ha det til, er høyst usikkert. Det var like fullt på denne dag at han sendte ut sine diskusjonsteser til erkebiskopen av Magdeburg og Mainz og andre fremskutte prelater, der han protesterte mot kirkens utbredte handel med avlatsbrev.

Kick-off

Med dette startet den store omveltningen i Europa, den som førte til splittelse mellom de evangeliske kirker og Den romersk-katolske kirke. Den offisielle dato for reformasjonens begynnelse er 31. oktober.

Neste år er det 500 år siden Martin Luther utløste dette oppgjøret med pavekirken.

Så at pave Frans – St. Peters etterfølger og øverste åndelige leder for vestverdenens eldste institusjon – kommer til vårt naboland for å delta i det som må kalles tidenes kick-off av et 500-årsjubileum, er en begivenhet som overgår vår tabloide fatteevne.

Jeg skal likevel gjøre et forsøk på å forklare hvor stort, og ikke minst hvor viktig, dette besøket er.

Signaler og symboler

Symbolikken, for å begynne med den, er uhyre relevant. Som overhode for en dypt konsensusstyrt organisasjon og et symboltungt system der hver minste håndbevegelse, hver habitt og hvert eneste ord tolkes og forstås inn i en teologisk og historisk kontekst, er pavens velsignelse – i enhver forstand – av dette fellesarrangementet svært betydningsfull.

Offentliggjøringen av pavens deltagelse ved markeringen i Lund var i seg selv var et første tegn. Den fant sted 25. januar, på festdagen for apostelen Paulus’ omvendelse – vår Pålsmesse på primstaven, en viktig dato med forbindelser til det økumeniske arbeidet.

Ble imponert

En av gjestene under seremonier og møter i de to dagene Pave Frans er i Sverige, er den norske prosten, Trond Bakkevig. Han ser i Paven en mann som er mer i pakt med den kristne grasrota.

– Prester har lettere for å identifisere seg med denne paven. Selv lot jeg meg imponere av arbeidet han gjorde i Argentina da landet ble styrt av en militærjunta på 1970- og 80-tallet. Da kom det tydelig fram at de som trengte hjelp og beskyttelse fra juntaen, visste at de kunne gå til presten Jorge Mario Bergoglio, som pave Frans egentlig heter.

Som pave speiler han en livserfaring som prest. Mye av det han sier og står for er preget av at han våger, man gjenkjenner presten som er i kontakt med de han er satt til å tjene. Han snakker om ting som ikke alltid går i hop, men som speiler livets mange dilemma, sier Trond Bakkevig, som selv tilhører sjiktet av religiøse ledere som arbeider for undertrykte.

På like fot

Det er historisk når Den katolske kirkens overhode, pave Frans i dag og i morgen opptrer på like fot med lutherske biskoper og erkebiskoper. De to kristne religiøse hovedretningene trekker nå symbolsk i sammen retning. Det er rundt 1,2 millioner katolikker i verden i dag, mens det er ca. 74 millioner som bekjenner seg til den lutherske tro.

– Det som skjer her i Malmö og Lund er et uttrykk for at Den katolske kirken og Den lutherske kirken er kommet nærmere hverandre. Globaliseringen gjør at den kristne identiteten knyttes mer til religion, og ikke til den enkelte kirke. Begge de to store kirkene har lært gjennom de mange samtalene som har pågått mellom de religiøse lederne gjennom de siste 50 årene.

Ufeilbarlig

Det er en grunnleggende uenighet i hvordan kirken skal organiseres og hvorvidt Paven er ufeilbarlig. og den katolske kirken hevder at bare katolikker kan motta nattverd, mens vi i Den lutherske kirken ønsker alle velkomne til å motta Jesu legeme og blod, sier Bakkevig.

Ønsket om å komme nærmere folket har Pave Frans vist ved en rekke anledninger. Det vakte oppsikt da han vasket føttene på muslimske fanger i Roma, dro på besøk til et flyktningmottak på den italienske øya, Lampedusa, reiste til Rio og møtte fattigfolk i favelaen.

Pave Frans ber for ofrene i Aleppo, han uttaler seg om flyktningkrisen i Europa og han ber homofile om unnskyldning for hvordan de blir behandlet.

Populist

Kritikerne av ham mener Paven opptrer populistisk, at han dermed truer den ideologiske sanne lære og kirkens ritualer, slik mange synes katolisismen skal praktiseres. Det er krefter innenfor Vatikanstaten som aktivt motarbeider Pave Frans. I desember fyller han 80 år. Reformarbeidet han har startet vil være utsatt om alderen setter en stopper for en katolsk kirke som appellerer i stadig større grad til yngre mennesker.

I dag er han den første Paven som besøker Sverige siden 1989, da Pave Johannes Paul II, holdt messe i den svenske hovedstadens storstue, Globen.

Den gjengse oppfatningen blant religionsanalytikere gjengitt i svensk presse, er at det er en stor og viktig begivenhet det som skjer i dag og i morgen.

Skjærsilden

Det lutherske verdensforbund feirer Martin Luthers teser som gjorde det enklere å være en kristen. De 95 tesene var en frigjøring fra frykten. Folk ble fortalt at man havner ikke i skjærsilden eller i helvete etter døden, selv om man ikke klarer å betale det som ble kalt avlat. Denne frykten holdt folk nede, kontrollerte dem og gjorde Pavekirken rikere og mektigere.

Ifølge Luthers teser var det nok at man trodde på Gud. «Du trenger ikke gi penger til kirken. Det du trenger er å tro på er Gud», var Luthers budskap. Det var en stor lettelse for vanlige mennesker i middelalderen, og Luthers lære fikk mange tilhengere.

Den katolske kirken, som lyste Martin Luther i bann, er i dag er representert ved «Guds stedfortreder på jord», Pave Frans, under markeringen av Reformasjonen og Luthers kristne lære. Paven er ingen gjest. Han er medarrangør av dagens gudstjeneste i Domkirken i Lund. En kirke hvor ingen katolsk religiøs leder har satt sin fot siden erkebiskop, Torbern Bille, ble sparket ut i august i 1536. Det er historie som skrives i Skåne i dag.