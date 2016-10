Den ukjente biskopen som ble Pavens likemann

MALMØ (VG) Da pave Frans omfavnet erkebiskopen av Jerusalem, Munib Younan, var det et følelsesladet øyeblikk for dem begge. To menn som i hele sitt liv har kjempet de fattige og undertryktes sak.

Den ene er en fotballinteressert argentiner som ble pave. Den andre er en palestinsk flyktning som ble erkebiskop av Jerusalem.

Nå har de to lederne for hver sin kristne trosretning, den katolske og lutherske, signert avtalen som forplikter katolikker og protestanter å arbeide for «en synlig enhet». Det er nedfelt i den historiske avtalen at deres felles tro på Gud skal baseres på enhet, ikke splittelse.

Bakgrunn: Pave Frans til Sverige: Historisk forsoningsmøte

Store lidelser



– Det er et felles ønske om at vi legger bort strid og splittelse som har ført til så store lidelser. Vi kan ikke forandre på det som har vært og vi kan ikke sette oss til dommer over historien, sa Pave Frans under den felles gudstjenesten som ble avholdt i den nesten 900 år gamle Domkirken i universitetsbyen Lund.

Før presidenten for Det lutherske verdensforbundet og leder for 74 millioner luthersk kristne, Munib Younan, og pave Frans satte sine navn på avtaledokumentet, holdt preses i Den norske kirke, biskop Helga Byfuglien en appell.

Hun snakket om forløpet for den historiske Lund-avtalen, om den «levende økumeniske dialogen gjennom 50 år», og hvor hun understreket hvor viktig det nå blir for kristne og katolikker å være modige og kreative sammen.

VG-kommentar: Paven og patriarken

Etter gudstjenesten opplevde 10.000 mennesker at pave Frans og erkebiskop Younan ble kjørt rundt inne på Malmö Arena, hvor de to ble feiret som rockestjerner.

Mens hele verden kjenner til Pavens virke og enorme popularitet, er presidenten for Det lutherske verdensforbund, Munib Youan, ukjent for de fleste.

Han lettet litt på sløret da han i sin tale i Malmö Arena fortalte at han selv var palestinsk flyktning. Både han og pave Frans snakket om hvor avgjørende viktig det er at flyktningsituasjonen og klimaproblemene finner sin løsning.

Pave Frans i åpenhjertig intervju: – Jeg har fem år igjen

Ydmyk mann



VG møtte biskop i Jerusalem, Munib Younan, for ti år siden. En ydmyk mann som mer enn noe annet var opptatt av sitt folk, palestinernes lidelser. Familien flyktet fra den palestinske landsbyen, Ber Sheba i 1948, året da staten Israel ble etablert. I dag heter byen Ber-Sheva og er Israels største by i Negev ørkenen.

Han fortalte om sin bekymring for de kristne i Midtøsten, og hvordan de følte seg truet, både fra muslimske naboer og den evigvarende konflikten og krigene med Israel. Og han fortalte om redsel og frykt.

– Jeg var 17 år under seksdagers krigen i 1967. Familien bodde i en liten leilighet i Jerusalems gamleby. Da israelske soldater inntok Gamlebyen, ikke de fra hus til hus. Jeg lå gjemt like under stuegulvet og hørte at soldatenes støvler subbet like over hodet på meg. Det er en redsel som aldri har forlatt meg, fortalte den nåværende presidenten for Det lutherske verdensforbundet, Munib Younan, til VG.

Les også: Overivrige nonner kastet seg over Pave Frans

Optimisme



I dag er hans status forandret. Situasjonen for palestinerne er uforandret.

Kommentarene etter den historiske gudstjenesten i Domkirken, og møtet etterpå i Malmö Arena, var preget av en optimisme på grunn av avtalens innhold og forpliktelsen som det ligger i den. Til å gjøre ord om til handling.

– Vi har lagt ut på felles forsoningsreise, fremholdt pave Frans.

Prosessen som har ført fram til avtalen har fått betegnelsen, «Fra konflikt til felleskap».

– For meg er noe av det viktigste at forpliktelsen til å arbeide for nattverd fellesskap. Det høres kanskje ikke så veldig spennende ut, men det er uhyre viktig for ektepar, hvor den ene er katolikk og den andre protestant, at de kan gå til nattverd sammen, sier prost Trond Bakkevig.

Les kommentaren: « Den pragmatiske pave»