Putin kutter straff for konemishandling

Denne uken signerte Russlands president Vladimir Putin lovendringen som gir mildere straff for familievold.

Hvis kona eller barna ikke blir alvorlig skadet og volden ikke skjer oftere enn én gang i året, risikerer voldsutøveren nå kun en liten bot eller 15 dager i fengsel. Tidligere var maksimumstraffen for vold i nære relasjoner opptil to år i fengsel.

Kritikere mener dette er et feil signal å sende i et land hvor statistikken viser at én kvinne blir drept av sin partner hvert 40. minutt, skriver The Guardian.

Med alvorlige skader menes benbrudd eller hjernerystelse som krever sykehusinnleggelse. Blødninger og sår er altså ikke lenger nok.

Lovendringen har allerede blitt godkjent av begge kamre i det russiske parlamentet.

En privatsak

De som har kjempet for lovendringen mener den er i tråd med tradisjonelle familieverdier og at staten ikke har noe med å blande seg inn i hva som skjer i hjemmet.

Prest Dmitry Smirnov, som er leder for familiesaker i den russisk-ortodokse kirken, sier i et TV-intervju at statlig innblanding i familieforhold, er et vestlig påfunn.

– Noen av de tingene som nå skjer i Nord-Europa, er noe som ikke en gang Hitler kunne funnet på, mener han.

Mange oppsiktsvekkende utsagn om kjønn og familievold kommer frem i den russiske offentligheten i disse dager. I forrige uke hadde den populære tabloidavisen Komsomolskaya Pravda en humørfylt artikkel om at konene til voldelige menn hadde grunn til å være «stolte av sine blåmerker. De føder nemlig oftere gutter enn jenter.» Artikkelen ble senere endret.

- Familietradisjoner

KVINNEN BAK: Parlamentarikeren Yelena Mizulina er en av dem som har kjempet for lovendringen. AP

En av initiativtakerne til lovendringen er den kvinnelige politikeren Yelena Mizulina, som også står bak den beryktede loven «mot spredning av homoseksuell propaganda». Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch har hun uttalt at strenge straffer for vold i nære relasjoner, «ikke støtter opp om russiske familietradisjoner». Hun har også sagt at kvinner ikke bryr seg om en mann slår kona si, og at det bør være lov å slå barna sine.

I en studie fra 2013 går det fram at over 80 prosent av voldsforbrytelsene mot kvinner blir begått av hennes ektemann eller partner, skriver NTB.

Ifølge Human Rights Watch ender kun tre prosent av de voldelige partnerne opp i rettssystemet.

FORDØMMER LOVENDRINGEN: –Dette er et tydelig tegn på tilbakegang, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland. Her fra et møte med Putin i Moskva i desember. Foto: Sergei Karpukhin , AFP

– Bryter forpliktelsene

Menneskerettighetsorganisasjonen mener Russland nå bryter sine forpliktelser etter både FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon. Europarådet, der Russland også er medlem, kan spille en rolle i å presse myndighetene, og generalsekretær Thorbjørn Jagland fordømmer lovendringen i Russland.

– Å redusere vold i hjemmet fra å være en kriminell handling til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriver Jagland i en uttalelse.

Han oppfordrer lederne i begge kamre i nasjonalforsamlingen til å styrke russiske familiers rett til å leve uten vold og trusler, i stedet for å svekke den.