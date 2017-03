Utah-paret feiret bryllupsdag i London.  Mannen ble drept – kona alvorlig skadet

Paret hadde feiret sin 25. bryllupsdag med en ferie i Europa, og skulle reise hjem torsdag. Onsdag ble Kurt Cochran drept i terrorangrepet i London.

Det tredje offeret for terroren i London er amerikaneren Kurt Cochran. Han og hans kone Melissa Payne Cochran var på ferie i London, da terroren rammet.

– Det er med et tungt hjerte at jeg må viderebringe den triste beskjeden om at vår vakre bror, far, ektemann, sønn og venn Kurt Cochran ikke overlevde skadene han fikk under terrorangrepet i London. Smerten er så hjerteskjærende og rå at den har rystet vår familie til kjernen. Vi vil savne Kurt hinsides ord, skriver Melissas søster i en uttalelse på Facebook.

Kona alvorlig skadet



Hans kone Melissa ble også alvorlig skadet i angrepet, og ligger på sykehus med brudd- og kuttskader, men det er ventet at hun vil komme seg.

De to andre ofrene som er identifisert er politimannen, faren og ektemannen Keith Palmer (48) og britiske Aysha Frade (43), som var på vei for å hente barna sine på skolen da hun ble drept.

– En stor amerikaner



En uttalelse sendt til Fox News fra familien beskriver Kurt Cochran som en snill person og en kjærlig ektemann.

De forteller at paret hadde feiret sin 25. bryllupsdag med en ferie i Europa, og at de skulle ha reist hjem fra London i dag. Slik gikk det altså ikke.

Familien takker samtidig for hjelpen Cochran-paret har fått fra nødtjenester og helsevesenet.

President Trump har uttrykt sin sympati overfor familien på Twitter:

– En stor amerikaner ble drept i London-terroren. Mine bønner og kondolanser er med hans familie og venner, skriver han.