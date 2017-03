Terrorangrep i London: Fire døde og 20 skadet

LONDON/OSLO (VG) Fire personer er bekreftet døde etter et terrorangrep utenfor Westminster. Gjerningsmannen er en av de fire.

I tillegg er minst 20 personer såret i angrepet på broen utenfor den britiske parlamentsbygningen, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Skadene til flere av dem er beskrevet som «katastrofale» av en lege ved St. Thomas' Hospital, som ligger et lite stykke unna åstedet.

Det var i 14.30-tiden lokal tid at angriperen skal ha kjørt en firehjulsdrevet grå Hyundai over Westminster-broen og meid ned flere fotgjengere. Videre skal han ha krasjet bilen i et sikkerhetsgjerde, før han forlot den, løp mot politibetjentene ved parlamentet og knivstakk en av dem.

Politimannen er bekreftet omkommet. Tre andre politibetjenter var blant dem som ble påkjørt på broen.

En av de sårede, en kvinne, skal ha blitt funnet liggende i vannet i elven Thames.

Statsminister Theresa May har ifølge Reuters innkalt til et krisemøte i det såkalte «Cabinet Office Briefing Rooms» i etterkant av hendelsen.

– Gjerningsmannen ignorerte advarsler

Gjerningsmannen er altså bekreftet skutt og drept av politiet.

– Han løp rundt 15 meter, så ropte to sivilkledde personer med våpen noe som hørtes ut som en advarsel. Gjerningsmannen ignorerte dette og de skjøt to eller tre skudd, før mannen falt om, sier øyenvitne og Daily Mail-journalist Quentin Letts til BBC.



London-politiet har bekreftet at det er snakk om et terrorangrep. En omfattende antiterror-etterforskning er varslet.

En bombegruppe er tilkalt for å undersøke et mistenkelig kjøretøy nær parlamentet, skriver The Independent.

Hundrevis av mennesker er evakuert fra parlamentsbygningen til Westminster Abbey, ifølge nyhetsbyrået PA. Ministere og andre politikere er blant de evakuerte, skriver de.

Vitne: Flere lå på bakken

– Jeg hørte roping og så noen som løp forbi. Kort tid etter hørte jeg et skudd. Jeg så en sivil person som lå på bakken, mens noen sto over ham med det jeg antar var et skytevåpen, sier øyenvitnet Don Brind, som selv jobber i parlamentet, til nyhetsbyrået PA.

– Så tittet jeg meg rundt, og 10 meter unna var det enda en person på bakken med en gul jakke, som tilsynelatende var i live og som snakket, sier Brind, og legger til at han tror sistnevnte var den sårede politimannen.

Øyenvitnet Dennis Burns var på vei inn i parlamentsbygningen da han plutselig ble møtt av politimenn som ba ham komme seg bort.

– Da jeg kom inn, lurte jeg på hva i all verden som foregikk. Jeg så et titalls mennesker som løp i panikk nedover gata. Det var rundt 30 i den første gruppen som løp, og 70 i den andre, sier Burns til PA, før han legger til:

– Det så ut som at de løp for livet.

Vitnet Matt Haikin sier til The Independent at han er i sjokk etter å ha sett en bil kjøre inn i gjerdet utenfor parlamentet.

– Da jeg dro forbi, så jeg at det lå en person og mye blod ved siden av bilen, og folk sto rundt der. Kort tid etterpå hørte jeg noen skudd, og da var det klart at det ikke dreide seg om en ulykke. Det var noe annet som skjedde.

Brende: – Forferdelig

London Eye, det store pariserhjulet i den britiske hovedstaden, har stanset. Besøkende holdes inne i attraksjonen, som en sikkerhetsforanstaltning, skriver NTB.

– Det er forferdelig det som har skjedd i London. Jeg kommer akkurat fra et møte med utenriksminister Boris Johnson nå hvor jeg har overbrakt mine kondolanser for det som har skjedd. Han har vært i kontakt med London for å få oppdatering på situasjonen, og det er ikke full klarhet foreløpig, sier utenriksminister Børge Brende til VG utenfor det amerikanske utenriksdepartementet i Washington D.C. hvor han onsdag deltar i et ministermøte i kampen mot IS.

Utenriksdepartementet har også sendt ut en melding til alle nordmenn som er registrert med adresse i England, der de gjengir politiets oppfordring om å forholde seg rolig og følge deres råd.

Områdene folk bes holde seg unna, er: Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge og områder rundt Victoria Embankment opptil Enbankment Tube.

«Vennligst ta kontakt med pårørende i Norge dersom du er i god behold», heter det i meldingen fra UD.

Corbyn: – Grusomt

Politi og ambulanse fikk melding om hendelsen klokken 15.40 norsk tid. Seks minutter senere var den første ambulansen på stedet, skriver London Ambulance Service.

– Meldingene tyder på at den pågående hendelsen i Westminster i ettermiddag, er svært alvorlig, skriver Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter.

– Våre tanker er med ofrene for dette grusomme angrepet, deres familier og venner.

Parlamentsbygningen er avstengt, og en seanse i underhuset er avbrutt som følge av hendelsen.