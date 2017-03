Syv personer pågrepet etter London-terroren

Britisk politi har natt til torsdag gjennomført aksjoner mot seks ulike adresser flere steder i Storbritannia. Syv personer er pågrepet i forbindelse med det blodige terrorangrepet i London.

Det bekreftet London-politiets antiterror-sjef Mark Rowley på en kort pressekonferanse torsdag morgen.

Angrepet i London: Dette har skjedd

Politiet bekreftet torsdag også at de fortsatt tror gjerningsmannen handlet alene og at han var inspirert av internasjonal terrorisme.

Kritisk skadet



Så langt er fire personer, inkludert gjerningsmannen, bekreftet omkommet i angrepet ved det britiske parlamentet onsdag ettermiddag. Rowley bekrefter at totalt 29 personer fortsatt ligger på sykehus etter angrepet. Syv av dem er kritisk skadet.

Les også: Forteller om dramaet på innsiden

Britisk politi gikk tidlig ut og fastslo at gjerningsmannen trolig var inspirert av «islamistisk terrorisme». På en pressekonferanse sent onsdag kveld opplyste Rowley at politiet kjente gjerningsmannens identitet. Han ønsker imidlertid ikke å gi ytterligere opplysninger om gjerningsmannen, og ber om at navnet hans ikke blir offentliggjort av hensyn til etterforskningen.

Han understreket at etterforskningen nå konsentrerer seg om bakgrunnen for angrepet, planleggingen og eventuelle andre personer som kan ha hjulpet gjerningsmannen.

Pekte ut feil mann



Flere hundre politifolk deltar nå i etterforskningen etter angrepet. Politiet har så langt gjennomført aksjoner mot adresser i blant annet London og Birmingham.

Les også: Hyller drept politimann

Flere medier meldte tidlig at mannen bak den dramatiske terroraksjonen var den kjente hatpredikanten kjent som Abu Izzadeen, men det viste seg raskt at de hadde pekt ut feil mann. Abu Izzadeen sitter fortsatt i fengsel etter at han i 2015 ble pågrepet i Ungarn og senere dømt for brudd på vilkårene for prøveløslatelse.