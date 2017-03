I flere timer ble britiske politikere holdt tilbake i Parlamentet og katedralen Westminster Abbey etter at gjerningsmannen hadde gått til angrep utenfor bygningene.

Underhuset i Parlamentet var i ferd med å holde avstemninger om pensjon da viseordstyrer Lindsay Hoyle kunngjorde at møtet var stanset og ba de folkevalgte om ikke å forlate stedet, melder AP.

Utenfor hadde en gjerningsmann akkurat kjørt ned folk på Westminster-broen og deretter gått til knivangrep på en politimann utenfor Parlamentet, før han ble skutt og drept av politiet.

Fem drept

Parlamentet ble raskt avstengt og sperret av, og den nærliggende undergrunnsstasjonen Westminster ble stengt.

Fem ble drept, deriblant en politimann og gjerningsmannen, og minst 40 skadet i det Scotland Yard omtaler som et terrorangrep ved parlamentsbygningen i London.

Politiet beskrev hele angrepet slik: En gjerningsmann meide ned et titalls gående, deriblant tre politimenn, på Westminster Bridge, før han krasjet bilen inn i gjerdet utenfor parlamentet. Kort tid senere angrep han en politimann med kniv, før han selv ble skutt og drept av politiet.

– Hørtes ut som fire skudd

Politikere forteller om dramaet som utspant seg på innsiden.

Tidligere utviklingsminister Grant Shapps sier at han hørte det som virket som fire skudd.

– Plutselig står en politimann like ved oss og roper «kom dere ned, kom dere ned, hold dere unna!» Vi krøp på våre hender og knær tilbake til en sikker posisjon, forteller han til Buzzfeed.

Han forteller at han hørte bråk fra utsiden, noe som ikke er uvanlig ettersom det ofte er demonstrasjoner der.

– Mens jeg så meg rundt, hørte jeg BAM, BAM, BAM - det hørtes ut som fire skudd.

Politiker Andrew Bridgen forteller at han sto ved siden av statsminister Theresa May i Parlamentet da de forsto hva som skjedde.

– Hun beveget seg veldig raskt, forteller han.

Statsministeren ble deretter ført inn i en sølvgrå Jaguar og kjørt vekk.

KJØRT VEKK: Storbritannias statsminister Theresa May ble kjørt vekk fra Parlamentet i denne bilen. FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

En talsmann kunngjorde senere at May var brakt i sikkerhet til statsministerboligen Downing Street 10 og at hun overvåket situasjonen.

Mange politikere, ansatte og besøkende i Parlamentet ble imidlertid sperret inne i flere timer før de kunne slippe ut. Flere politikere tvitret om det de så og hørte, og noen sendte også bilder av væpnet politi som gjennomsøkte bygningen.

– Parlamentet evakuert til Westminster Abbey. Utrolig syn. Alt godt organisert av sikkerhetstjenestene, tvitret Michael German i Overhuset.

Like før klokken 17 lokal tid ble de overflyttet fra parlamentsbygningen til Westminster Abbey – katedralen som ligger like ved. Da var det over to timer siden angrepet startet ved 14.30-tiden.

I alt gikk det rundt fem timer før de fikk slippe ut igjen.

– Vil møtes som normalt



May innkalte onsdag kveld til et møte i regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner – COBRA. Hun holdt også en TV-sendt tale utenfor Downing Street 10 hvor hun kunngjorde at Parlamentet ville samles som normalt torsdag morgen.

– Vi vil møtes som normalt. Og Londons innbyggere og folk fra verden rundt som har kommet hit for å besøke denne storslåtte byen, vil stå opp og gjennomføre dagen sin som normalt, sa May.

May sendte også sine kondolanser til de pårørende etter terrorangrepet.

– Våre tanker og bønner går til alle som har blitt berørt, både ofrene selv og deres familier og venner.

Trump fordømmer angrepet



USAs president Donald Trump har snakket med den britiske statsministeren etter angrepet, og fordømmer ugjerningen.

– Vi fordømmer så klart dagens angrep på Westminster som Storbritannia anser for å være en terrorhandling, sier presseansvarlig Sean Spicer i Det hvite hus ifølge USA Today.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg hadde onsdag morgen mintes ofrene for Brussel-terroren på Twitter. Onsdag kveld uttalte han seg om angrepet i London, som skjedde nøyaktig ett år senere:

– Mine tanker er med alle de som ble rammet av det grusomme angrepet i hjertet av London. NATO står sammen mot terrorisme, skriver han.

President François Hollande i Frankrike, som har vært rammet av en rekke blodige terrorangrep, uttrykker også sin medfølelse:

– Terror påvirker oss alle, og Frankrike vet hvordan det britiske folk lider i dag, sier han i en uttalelse.

Tysklands statsminister Angela Merkel sier hun er sjokkert over angrepet.

– Dypt sjokkert over angrepet på politiet og folk i London. Mine tanker er med de sårede, og vi viser solidaritet med Storbritannia, sier hun i en uttalelse gjengitt på den tyske ambassaden i Londons Twitter-konto.