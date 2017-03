Politiet: Hevder Khalid Masood (52) står bak terroren i London

London-politiet mener det var den 52 år gamle engelskfødte konvertiten Khalid Masood som kjørte en bil gjennom folkemengden på Westminster-broen før han knivdrepte en politimann.

Masood er født i 1964 i Kent i Storbritannia, ifølge en pressemelding fra Metropolian Police.

Den mistenkte terroristen skal ha operert med en rekke ulike navn.

Politiet skriver at Masood ikke var under etterforskning på nåværende tidspunkt, og at det ikke forelå noen mistanke om at han hadde terrorplaner.

Han har likevel vært i etterretningstjenestenes søkelys, avslørte statsminister Theresa May torsdag. Noen år tilbake ble han etterforsket i forbindelse med voldelig ekstremisme, uten at det kom noe av det, og May beskrev ham som en perifer figur.

BLE DREPT: Her ligger gjerningsmannen utenfor Westminster etter at han ble skutt av sivilkledd politi. Foto: Foto: PA PHOTOS

Kriminell



Masood var likevel ikke ukjent for politiet, og beskrives i britisk media som en garvet kriminell med dommer for vold og besittelse av våpen.

Politiet oppgir at han fikk sin første dom i 1983 og sin siste 20 år senere, for besittelse av kniv.

Ifølge Sky News skal Masood ha konvertert til islam, men det er ikke kjent når. Den britiske 52-åringen skal ha vært opptatt av kroppsbygging, og har oppgitt å jobbe som engelsklærer på et tidspunkt.

Politiet har pågrepet flere mennesker det siste døgnet, men de jobber fremdeles ut fra teorien om at Masood handlet alene.

– Han var en hyggelig fyr

En kvinne som hevder hun var den mistenkte terroristens nabo har uttalt seg til The Guardian.

45 år gamle Iwona Romek bor i området Winson Green i Birmingham i West Midlands. Det er her politiet tror Masood har bodd den siste tiden, og hvor politiet har aksjonert mot flere adresser det siste døgnet. Hun kjente ikke naboens navn, men sier de var på hils.

– De var en hyggelig familie - veldig reserverte. Han var veldig rolig. Jeg så bildene på TV og visste det var mannen som bodde her. Han hadde en kone, en ung asiatisk kvinne, og et lite barn som gikk på skolen, sier hun til den britiske avisen.

– Han var en hyggelig fyr. Jeg så ham ofte utendørs når han drev med hagearbeid. Det var aldri noe trøbbel med dem, fortsetter hun.

Ifølge Romek flyttet naboene ut i desember. Onsdag kveld skal politiet ha gått til aksjon mot nabohuset, der nye beboere har flyttet inn. På bildene fra adressen kan man se politi undersøke adressen.

UNDERSØKER: En politietterforsker jobber på en adresse i Winson Green, Birmingham. Foto: Foto: Joe Giddens/Pa Photos



Jobber med deradikalisering: – Han ødelegger alt

I fjor møtte VG Abdullah Rahman i Birmingham. Han er en av Birminghams ledene stemmer i deradikaliseringarbeidet i rettet mot byens unge.

VG ringte ham ved 17-tiden torsdag ettermiddag og fortalte ham identiteten til den antatte gjerningmannen.

– Dette er en svært trist dag for oss i Birmingham.Vi jobber daglig så tett på tvers av religioner og bakgrunn i denne byen for å hindre radikalisering. Jødiske organisasjoner, kristne organisasjoner og muslimske organisasjoner samarbeider tett. Alt det gode vi gjør, viskes vekk av mennesker som denne gjerningmannen.

– Han må være forstyrret. Vi skal fortsette å kjempe for det kulturelle mangfoldet i denne fantastiske byen. Vi skal fortsette å kjempe for det gode i dette landet, sier Rahman.

PRØVER Å STANSE UTENFORSKAPET: Abdullah Rahman arbeider forbyggende for å hindre radikalisering.VG møtte han i 2016. Foto: Harald Henden , VG

Maroof Hussein jobber i en organisasjon som kartlegger hatkriminalitet i Storbritannia. Han har registert en rekke verbale og fysiske angrep på muslimer etter angrepet i onsdag, forklarer han til VG torsdag. Det samme registrerte hans organisasjon også etter terrorangrepene i Brussel og Paris.

– Terroristen vil ødelegge britiske verdier. Vi briter må stå samlet og kjempe mot de som vi ødelegge samfunnet vårt. Vi er briter og stolte av verdiene det medfører: Toleranse, forståelse og menneskerettigheter, sier han.

IS tar på seg skylden



Tre mennesker ble drept i onsdagens angrep, og over 40 mennesker ble såret. Tilstanden til flere av de sårede er kritisk.

Terrororganisasjonen IS hevder en av deres «krigere» sto bak terrorangrepet i London, men dette er ennå ikke bekreftet fra annet hold.

Scotland Yard sa onsdag at de mistenkte at gjerningsmannen var inspirert av islamistisk terrorisme.

Erklæringen fra terrororganisasjonen kom via det IS-lojale nettstedet Aamaq, melder nyhetsbyrået AFP.