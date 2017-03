Nordmenn fulgte dramaet i London fra pariserhjul: – Vi ble litt redde

Familien fra Trondheim var på toppen av det store pariserhjulet «London Eye» i den britiske hovedstaden, da de plutselig ble vitne til dramaet på Westminster Bridge.

– Vi var øverst i London Eye da vi først hørte noen sirener. Så var det sirener over alt, og det kom politibåter og helikopter. Vi lurte på hva søren som hadde skjedd, og ble litt redde, men følte oss trygge oppe i høyden, sier Ann-Kristin Straume til VG.

BAKGRUNN: Terrorangrep i London

Sammen med mannen hennes og deres to døtre så hun dramaet som utspant seg på broen Westminster like under dem onsdag ettermiddag. Ved 14.30-tiden skal en gjerningsperson ha kjørt en bil over broen og meid ned flere personer, før han gikk til angrep på en politimann utenfor parlamentet like ved.

En kvinne er bekreftet død, og en politimann skal ifølge flere medier også være drept. I tillegg er flere kritisk skadet.

Straume forteller at hun så flere skadede personer på fortauet på broen.

– Vi var rett over broen og så rett mot den. Først trodde vi det hadde vært en bilulykke, men vi skjønte fort at det ikke var det, for det kom så mange ambulanser, sier hun.

I LONDON: Ann-Kristin Straume, mannen Svein Husby og døtrene Leah og Luna var i «London Eye», som ligger nær der angrepet i London skjedde onsdag ettermiddag. De kom seg i sikkerhet. Foto: PRIVAT

Også fylkesvaraordfører i Telemark Hans Edvard Askjer ble vitne til dramaet fra pariserhjulet.

– Mens jeg var oppi der, ble jeg klar over at det lå et menneske i vannet. Etter hvert kom en redningsbåt og fikk vedkommende opp. Da så jeg at broen var fylt opp med ambulanser og utrykningskjøretøyer, og at ambulansepersonell jobbet med mennesker flere steder over hele broen, sier han til VG.

Les også: Dette vet vi om angrepet

FLERE SKADEDE: Hans Edvard Askjer tok dette bildet fra pariserhjulet «London Eye» etter angrepet på broen Westminster. Foto: PRIVAT

London Eye meldte på Twitter at enkelte gjester ble holdt igjen ombord i pariserhjulet etter angrepet. Senere ble det meldt at gjestene fikk lov til å forlate hjulet.

Straume og familien var ikke blant dem som ble holdt igjen, forteller hun.

– Da vi kom ned, hadde alle de ansatte på seg gule vester. Vi ble tatt ut av den kulen vi satt i, og området ble sperret av. Vi satt oss på en kafé, men ble evakuert også derfra etter en halvtimes tid, sier Straume.

Når VG snakker med henne, har hun og familien kommet seg til Oxford Street og er på besøk i butikker der.

Ambulansepersonell i London opplyser at de har behandlet minst ti pasienter på Westminster Bridge, skriver NTB. Flere av de sårede skal være polititjenestemenn, opplyser en tjenestemann for London-politiet.

Den antatte gjerningsmannen er skutt, ifølge BBC. Han er imidlertid ikke bekreftet død.