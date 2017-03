Naboer om terroristen: – Det var ikke noe mistenkelig ved ham

BIRMINGHAM (VG) Naboer til London-terroristen Khalid Masood husker han som en reservert, men vennlig mann, med stor interesse for kroppsbygging.

Fire personer er i politiets i varetekt etter onsdagens grusomme terrorangrep på Westminster i London. De kobles til den 52 år gamle terroristen Khalid Masood, pågrepet for «mistanke om planlegging av terrorisme».

Flertallet ble tatt ved to ulike boligadresser i byen Birmingham, hvor VG treffer Raviyar Sidighi. Han eier den lille dagligvarebutikken som ligger vegg i vegg med den første leiligheten politiet aksjonerte mot, i Hagley Road.

Politiet slo til her sent om kvelden etter at Masood hadde drept en politimann med kniv og kjørt ned og drept tre andre mennesker i sin brutale ferd over Westminster Bridge.

Butikkinnehaver Sidighi (36) husker Khalid Masood godt.

– Han var en av mine faste kunder. Han kom innom her, enkelte ganger i en muslimsk, lang drakt, men som oftest i treningstøy. Han kjøpte Red Bull og pistasjenøtter før han dro på trening. Han var stor, en skikkelig bodybuilder! forteller han til VG.

TILHOLDSSTED: Leiligheten i Hagley Road - til høyre over den persiske restauranten Shiraz, er en av adressene der London-terroristen skal ha oppholdt seg. Flere personer ble pågrepet her i politiaksjonen onsdag kveld. FOTO: NINA E. RANGØY



Sidighi ble sjokkert da det plutselig dukket opp flere titalls politibetjenter utenfor butikken hans natt til torsdag. Han sier at de som ble pågrepet, gjorde motstand, og ikke ville bli med politiet. Enda mer rystet ble 36-åringen da politiet viste han et bilde av den terrormistenkte, og han innså at han kjente mannen på bildet.

STO BAK: Politiet har identifisert London-terroristen som Khalid Masood (52). Foto: , Britisk politi

– Jeg husker ham som en helt vanlig, grei fyr. Høy, skallet, med skjegg. Han hadde med seg en baby noen ganger, den tror jeg var hans. Jeg snakker alltid med kundene mine, så jeg snakket ofte med ham også, sier Sidighi.

Til VG forteller butikkinnehaveren at han ikke har sett Masood den siste halvannen måneden. Fredag slapp britisk politi det første bildet av gjerningsmannen, som ble skutt og drept av politiet.

IS har tatt på seg skylden for terrorhandlingene. De hevder den 52 år gamle Khalid Masood var en av deres «soldater», men så langt er det ikke kjente bevis for at Masood hadde kontakt med IS.

Siden onsdag kveld har Metropolitan-politiet gjentatt at gjerningsmannen «opererte alene og var inspirert av internasjonal terrorisme». Masood skal ha vært en religiøs konvertitt. Han ble født som Adrian Elms, og skal ha hatt flere ulike alias, inkludert navnet Adrian Russel Ajao og Khalid Choudri, skriver Sky News.

20 år med kriminelt rulleblad

16 ulike adresser i England har vært gjenstand for politiaksjoner siden terrorangrepet, men de fleste som ble pågrepet, ble altså tatt ved de to Birmingham-adressene VG besøker.

Til sammen ti mennesker har vært i varetekt, men en av dem, en kvinne, er nå løslatt mot kausjon.

VG I BIRMINGHAM: NORA THORP BJØRNSTAD og NINA RANGØY

Scotland Yard sier at terroristen Khalid Masood, som ble født i Kent, var en kjenning av politiet, men ble sett på som en «perifer figur». Han var ikke blant de 3000 som står på MI5s liste over personer som regnes for å ha høy risiko for å begå terrorhandlinger, ifølge The Guardian.

Masoods kriminelle rulleblad går helt tilbake til 1983, og hans siste dom er fra 2003 for besittelse av kniv. Han hadde også dommer på seg for vold og ordensforstyrrelser.

Statsminister Theresa May har sagt at politiet har etterforsket ham etter mistanke om voldelig ekstremisme. Kilder fra sikkerhetstjenesten sier til The Guardian at dette skjedde for «noen år siden».

Leide leiligheten

Leiligheten politiet aksjonerte mot i Hagley Road er eid av Farhad Makanvand (58).

LEIDE UT LEILIGHETEN: Eieren av leiligheten hvor flere personer ble pågrepet, Farad Makanvand (58) , sier han ikke kjente leietakerne sine. Foto: , NINA E. RANGØY, VG

Den elegant kledde mannen er også innehaver av restauranten Shiraz, som ligger rett ved leiligheten, på motsatt side av Sidighis dagligvarebutikk.

Markanvand forteller til VG at han ikke kjente de som bodde i leiligheten hans, fordi det var et byrå som tok seg av utleien.

– Jeg så aldri terroristen, og vet ikke noe om ham, eller de andre som bodde der. Forhåpentligvis samarbeider de pågrepne med politiet nå om å komme til bunns i dette. Det var veldig dramatisk da politiet kom, det vare flere tiltalls av dem. Aldri på de 16 årene jeg har hatt restauranten, har noe slik skjedd, sier Makanvand til VG.

Bodde på annen adresse med familien

I en annen del av Birmingham, det relativt nybygde området Quayside i bydelen Winson Green, ligger et treetasjes murhus hvor man nå ikke kan se noe tegn til aktivitet i vinduene.

Denne leiligheten, hvor Masood skal ha bodd sammen med familien sin, tre barn og sin kone, var også gjenstand for en politiaksjon gjennom onsdagsnatten og morgentimene torsdag.

Masoods kone er antatt å være en av de ni som nå er i politiets varetekt, skriver avisen Metro.

Nabo Iwona Romek betegner familien som « hyggelig, og veldig reservert og rolig». Romek så ofte Mosood gjøre hagearbeid, forteller hun til The Guardian og Metro.

Naboene VG møter, kjente ikke familien. Alle uttrykker at det var med sjokk og vantro de mottok nyhetene om at gjerningsmannen bodde rett overfor dem.

– Det er ikke til å tro at det kunne skje her, sier en mor i 20-årene til VG.