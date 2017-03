Minister krever tilgang på kryptert meldingstjeneste etter London-angrepet

Politiet må få tilgang til krypterte meldingstjenester, krever Storbritannias innenriksminister Amber Rudd etter terrorangrepet i Lodnon.

Ifølge avisen Daily Mail var 52 år gamle Khalid Masood aktiv på meldingstjenesten WhatsApp klokken 14.37 onsdag, bare to minutter før han kjørte ned fotgjengere på Westminster Bridge og fire minutter før han ble skutt og drept av politi utenfor Parlamentet.

– Vi må sørge for at organisasjoner som WhatsApp - og det er mange slike - ikke tilbyr et hemmelig sted hvor terrorister kan kommunisere med hverandre, sier Storbritannias innenriksminister Amber Rudd i et intervju med BBC søndag.

BER MELDINGSTJENESTER TA ANSVAR: Storbritannias innenriksminister Amber Rudd mener selskaper som tilbyr meldingstjenester må ta ansvar for at deres tjenester blir brukt av terrorister. FOTO: REUTERS

WhatsApp kunngjorde i fjor at de hadde innført ende-til-ende-kryptering på sin tjeneste. Det betyr at meldinger som brukerne sender, kun kan leses av den personen eller gruppechatten som meldingen er sendt til - og ikke cyberkriminelle, hackere eller WhatsApp selv, skriver selskapet på sin blogg.

Rudd mener meldingstjenester som WhatsApp bør gi etterretningstjenestene tilgang til deres plattformer når det dreier seg om terrorbekjempelse. Til uken vil hun møte nettgiganter som Google, Twitter og Facebook, skriver Sky News.

– Det er absurd å ha en situasjon hvor terrorister kan snakke med hverandre på en formell plattform og det ikke går an å få tilgang til den. Jeg må finne en løsning på dette med dem, sier Rudd.

Fire mennesker, blant dem tre fotgjengere og en politibetjent, ble drept i angrepet onsdag. Ifølge NTB ble over 50 personer skadet.

Søndag meldte BBC at en 30 år gammel mann er pågrepet i Birmingham, mistenkt for å ha forberedt en terrorhandling.

Dermed er antall pågripelser etter terrorangrepet kommet opp i tolv.



En 58 år gammel mann som ble pågrepet i Birmingham torsdag, sitter fortsatt i varetekt, mens en 32 år gammel kvinne som ble pågrepet i Manchester, er løslatt mot kausjon fram til sent i mars måned.

De ni andre er løslatt og er utenfor mistanke.

