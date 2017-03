Statsminister Theresa May hyller politiet og sier Storbritannia ikke lar seg skremme av terrorangrepet.

– Jeg har nettopp deltatt i et møte med våre myndigheters COBRA-komité, etter dette syke og forkastelige terrorangrepet som skjedde i vår hovedstads gater i ettermiddag, sa May på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i Downing Street 10 onsdag kveld.

Der bekreftet hun også hendelsesforløpet som har blitt gjengitt tidligere på dagen: To ble drept og flere skadet, deriblant tre politimenn da gjerningsmannen kjørte bilen sin opp på fortauet av Westminster Bridge, før han høynet farten og meide ned et titalls mennesker som gikk langs broen.

Kort tid senere krasjet han bilen sin, knivstakk og drepte en politimann, før han ble skutt og drept av politiet.

Bli oppdatert: Dette vet vi om London-angrepet

– Det var ikke tilfeldig at dette stedet ble valgt ut. Terroristen valgte å slå til i hjertet av vår hovedstad, fortsatte May, som la til at Storbritannia og London står for verdier som frihet, demokrati og ytringsfrihet.

– Det er derfor dette er et mål for de som forkaster disse verdiene, men la meg gjøre det helt klart i dag: Ethvert forsøk på å bekjempe våre verdier gjennom vold og terror er dømt til å mislykkes.

Se bildet: Her ligger den antatte gjerningsmannen skutt

Den britiske statsministeren takket også politimennene som rykket ut til stedet onsdag ettermiddag.

– Disse eksepsjonelle mennene og kvinnene risikerte livet og løp rett mot faren, samtidig som de oppfordret andre til å forlate stedet.

May sendte også sine kondolanser til de pårørende etter terrorangrepet.

– Våre tanker og bønner går ut til alle som har blitt berørt, både ofrene selv og deres familier og venner. De som vinket adjø til dem, men som nå ikke vil møte dem igjen.