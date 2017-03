London-angrepet varte i 82 sekunder

Det tok under halvannet minutt fra terroristen Khalid Masood (52) meide ned personer på broen til han selv var skutt og drept av politiet.

Fire dager etter terrorangrepet som rystet London, kommer det britiske antiterror-politiet med nye detaljer om det dødelige angrepet.

En tidslinje viser hvordan det hele varer i kun 82 sekunder:

14.40.08: Khalid Masood (52) sitter bak rattet i en leiebil når han starter den dødelige ferden over Westminster Bridge, hvor han meier ned et titalls fotgjengere.

Til sammen tre personer blir drept, deriblant amerikaneren Kurt Cochran som var i London for å feire bryllupsdagen.

14.40.38: Terroristen krasjer bilen inn i gjerdet utenfor det britiske parlamentet, og fortsetter ferden til fots.

14.40.59: Politiet får den første meldingen.

14.41.30: Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. Før dette hadde 52-åringen knivstukket og drept den ubevæpnede politimannen Keith Palmer (48) idet han forsøkte å ta seg inn i parlamentet.

– Selv om angrepet kun varte i 82 sekunder, vil det forbli i minnene til mange for alltid, sier Neil Basu i det britiske antiterror-politiet.

Familien til den drepte politimannen takker de som forsøkte å redde livet til 48-åringen. Blant dem var parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood, som selv mistet broren sin i et terrorangrep på Bali.

– Dere kunne ikke ha gjort noe mer. Dere gjorde deres beste, og vi er bare takknemlige for at han ikke var alene, står det i uttalelsen.

KJEMPET FOR LIVET: Tobias Ellwood fotografert mens han gir førstehjelp til politimannen Keith Palmer (48). Foto: Stefan Rousseau , AP

Familien sier videre at de er «overveldet over kjærligheten og støtten» de har fått.

– Vi setter pris på at han blir husket for sin uselviske tapperhet og kjærlige natur. Vi savner ham så mye, men er også utrolig stolte over Keith.

Terrorgruppen IS hevder de står bak angrepet. Politiet er fortsatt klare på at de mener terroristen handlet alene, men det har foreløpig kommet svært lite informasjon om mulig motiv.

– Vi må akseptere at vi kanskje aldri vil forstå hvorfor han gjorde dette. Den forståelsen kan ha dødd med ham, sier Basu.