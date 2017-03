IS tar på seg skylden for London-terror

Terrororganisasjonen IS hevder en av deres «krigere» sto bak terrorangrepet i London.

Erklæringen fra terrororganisasjonen kom via det IS-lojale nettstedet Aamaq, melder nyhetsbyrået AFP.

IS har oppfordret til angrep mot land som deltar i den USA-ledede koalisjonen som har erklært krig mot terrororganisasjonen.

To sivile og en politimann ble drept da gjerningsmannen først kjørte ned en rekke mennesker på Westminster Bridge før han forsøkte å ta seg inn i parlamentsbygningen bevæpnet med to kniver. Syv personer er fortsatt kritisk skadet etter angrepet.

IS-angrep

Angrepet har klare likhetstegn med terroraksjonene i Nice i fjor sommer og i Berlin like før jul i fjor, der det også ble brukt kjøretøy for å angripe folkemengder. Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for begge disse angrepene.

Storbritannias statsminister Theresa May bekrefter at politiet jobber utfra at gjerningsmannen har tilknytning til «islamistisk terror», og at han tidligere har vært i søkelyset til den britiske sikkerhetstjenesten.

Av hensyn til etterforskningen er mannen foreløpig ikke identifisert. Heller ikke IS identifiserer mannen de hevder er en av deres soldater.

Fulgte oppskrift

Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp understreker at gjerningsmannen i London fulgte en kjent IS-oppskrift.

– Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler. Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet. Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden, sier Ranstorp til NTB.

London-terroren onsdag er ifølge Ranstorp del av en gjennomtenkt strategi der målet er å tenne gnister i Europa. Det handler ikke bare om å spre skrekk, død og forferdelse, men også å polarisere og skape mobilisering i Europa. Både internt i europeiske land, men også mellom Vesten og Islam.

– De lykkes i å skape polarisering og når kanskje lettere fram til sympatisører som sitter på gjerdet. Jihadistene tjener på høyrepopulismens reaksjon. De kan vise til at muslimer i Europa ikke blir akseptert eller integrert – se bare på reaksjonene, sier Ranstorp til NTB.