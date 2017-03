Her ligger den mistenkte gjerningsmannen skutt

LONDON/OSLO (VG) Med en fot på en kniv og våpenet rettet mot den døende gjerningmannen, endte terrorangrepet mot parlamentet i London.

De dramatiske bildene ble tatt rett etter at gjerningmannen først hadde kjørt ned en rekke mennesker på broen over elven Themsen, for deretter å knivstikke en politimann ved inngangen til det britiske parlamentet.

Den knivstukkede politimannen døde som følge av skadene, bekrefter politiet.

Idet gjerningsmannen, ifølge The Guardian, forsøkte å angripe enda en politimann, ble han skutt med flere skudd av væpnet politi like ved parlamentet, opplyser politiet på en pressekonferanse.

– Han forsøkte å ta seg inn i bygningen, men ble stoppet veldig nær inngangen, forteller London-politiets antiterror-topp Mark Rowley onsdag kveld.

Gjerningsmannen døde senere av skadene.

Til sammen er fire personer omkommet i tillegg til gjerningsmannen. Omkring 40 personer er skadet, flere av dem alvorlig, opplyser Rowley.

Bildene fra stedet viser at en av politimennene tråkker på en kniv som ligger ved siden av den antatte gjerningsmannen. Mannen ligger på en båre med tydelige skuddsår på magen.

Scotland Yard sa ved 22.30-tiden at de mener det kun var én gjerningsmann involvert.

– Han løp rundt 15 meter, så ropte to sivilkledde personer med våpen noe som hørtes ut som en advarsel. Gjerningsmannen ignorerte dette og de skjøt to eller tre skudd, før mannen falt om, sier øyenvitne og Daily Mail-journalist Quentin Letts til BBC.

Gjerningsmannens identitet er foreløpig ukjent, og det har foreløpig ikke kommet noe informasjon om personens motiv.

På pressekonferansen opplyser imidlertid Rowley at politiet tror angriperen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme.

– Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere gjerningsmannens identitet, men vi jobber ut fra at han var inspirert av internasjonal terrorisme.

Trosser terror for å gå i teater

Det britiske ekteparet Andy og Valerie Lofthouse fra Norfolk er på besøk i London onsdag kveld. VG møter dem på vei til hotellet fra teateret. På Hungerford Bridge speider de mot Westminster Palace over Themsen.

Bare timer tidligere var det britiske parlamentet åsted for et terrorangrep som til nå har krevd minst fire menneskeliv. Minst tjue er skadede.

– Jeg ble veldig trist da jeg hørte hva som hadde skjedd, men jeg føler meg ikke redd i kveld, sier Valerie Lofthouse til VG.

Ektemannen Andy er enig.

– London er så stort at ting kan skje i en gate like i nærheten uten at du vet om det. Vi satt i teateret da datteren ringte og spurte om vi var trygge. Etter det har jeg prøvd å holde meg oppdatert på mobilen, sier Andy Lofthouse.

Terrorangrepet har ført til flere stengte gater i London sentrum.

– I kveld skal vi prøve å kjøre hjem til Norfolk, men jeg er ikke sikker på om vi kommer oss ut av hotellets parkeringsplass. Det er mange stengte gater i dag. Kanskje vi må bli en natt til, sier Andy.

– Føler oss trygge

Terroren ser ikke ut til å skremme engelskmenn fra å gå på teater.

Da ekteparet Bob (68) og Tricia Moody (63) fra Manchester kom til Playhouse Theatre ved Embankment Station var det bare ståbilletter igjen. Teateret ligger rundt fem minutters gange fra det britiske parlamentet.

– Jeg ble veldig lei meg på vegne av politimannen og de andre ofrene da jeg hørte om angrepet. Men vi føler oss trygge. Nå leter vi videre etter teaterbilletter et annet sted, for jeg orker ikke å stå i flere timer, sier Bob Moody til VG.

– Er terror noe vi bare må leve med?

– Ja, dessverre. Vi må leve livene våre, sier han.