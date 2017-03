Her ligger den antatte gjerningsmannen skutt

LONDON/OSLO (VG) Med en fot på en kniv og våpenet rettet mot den døende antatte gjerningmannen, endte terrorangrepet mot parlamentet i London.

De dramatiske bildene ble tatt rett etter at gjerningmannen først hadde kjørt ned en rekke mennesker på broen over elven Themsen, for deretter å knivstikke en politimann ved inngangen til det britiske parlamentet.

Den knivstukkede politimannen døde som følge av skadene, bekrefter politiet.

Idet gjerningsmannen, ifølge The Guardian, forsøkte å angripe enda en politimann, ble han skutt med flere skudd av væpnet politi like ved parlamentet, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Han døde senere av skadene.

Bildene viser at en av politimennene tråkker på en kniv som ligger ved siden av den antatte gjerningsmannen. Mannen ligger på en båre med tydelige skuddsår på magen.

Scotland Yard sa ved 19-tiden at de mener det kun var én gjerningsmann involvert.

– Han løp rundt 15 meter, så ropte to sivilkledde personer med våpen noe som hørtes ut som en advarsel. Gjerningsmannen ignorerte dette og de skjøt to eller tre skudd, før mannen falt om, sier øyenvitne og Daily Mail-journalist Quentin Letts til BBC.

Gjerningsmannens identitet er foreløpig ukjent, og det har foreløpig ikke kommet noe informasjon om personens motiv.

Til sammen er tre personer omkommet i tillegg til den antatte gjerningsmannen. I tillegg er 12 personer behandlet for alvorlige skader, mens åtte har fått legehjelp i området ved broen, opplyser London Ambulance Service.