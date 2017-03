Her bryter han ut i gråt under minneseremonien i London

LONDON (VG) Flere tusen møtte opp for å minnes terrorofrene på Trafalgar Square torsdag kveld. Folkehavet bragte frem tårene hos London-borgeren Robert.

Storbritannias innenriksminister, sjefen for London-politiet og ordføreren holdt alle taler på minneseremonien. Mot slutten av seansen tente de tre lys, til minne om de tre som ble drept i angrepet, før det ble holdt ett minutts stillhet.

– Disse onde og forskrudde individene som forsøker å ødelegge våre verdier vil aldri lykkes og vi fordømmer dem, sa ordfører Sadiq Khan i sin tale til de oppmøtte.

Før og etter markeringen møter VG flere personer, både turister og lokale, som sier de har kommet til Trafalgar Square for å vise sin støtte til ofrene og de pårørende, men også for å vise at de ikke vil la seg kue av terroren.

London-borgeren Robert tar til tårene da VG spør ham om hvor viktig det er å samles i sorgen. Han sier han setter pris på følelsen av brorskap i en storby som London.

– Det jeg syns er mest bemerkningsverdig er at de 40 skadede kom fra 11 forskjellige land. Her kan du virkelig se at folk føler mangfoldet i hjertene sine.

– London har gitt oss alt

Én annen som har møtt opp på Trafalgar Square er en fransk mann, hans spanske kone og deres barn. I ansiktet sitt har han malt det franske og britiske flagget.

– London har gitt oss alt. Barna våre ble født her. I dag er det viktig å støtte ofrene og si at London er et sted der verden møtes, sier han til VG, før han legger til:

– Intoleranse skal ikke separere folket. London er frihet.

FOLKEHAV: Flere tusen London-borgere og turister møtte opp på Trafalgar Square torsdag kveld for å minnes ofrene etter onsdagens terrorangrep. Foto: Nina E. Rangøy , VG

Flere av de oppmøtte har med seg britiske flagg eller bannere med slagord som «Vi står sammen» og «Kjærlighet til alle – hat mot ingen».

Flere europeiske storbyer har også mintes ofrene etter London-angrepet. I kveld ble Brandenburger Tor lyst opp i Union Jack-flaggets farger. Ved midnatt i går skrudde også franskmennene av lyset i Eiffeltårnet for å vise sin solidaritet med innbyggerne i London.



Hedret avdød politimann

Tidligere på dagen ble familiefaren og politimannen Keith Palmer (48), som ble knivstukket og drept onsdag, hedret av sine kolleger ved minnesmerket National Police Memorial, som er reist til minne for falne politimenn.

De godt voksne mennene fra London-politiet tørket tårer og la ned en stor blomsterbukett på stedet. Ved blomstene hadde politikollegene også lagt ved et kort:

«Du vil alltid være i våre tanker, måtte du hvile i fred. Fra alle dine kolleger ved Royal Park», står det skrevet på kortet.

I SORG: Seks politimenn la ned blomster ved National Police Memorial i London torsdag ettermiddag. Foto: Nina E. Rangøy , VG

Men det er ikke bare Palmers kollegaer som besøker minnesmerket torsdag. Patricia Davis er også der sammen med sin ektemann.

– Jeg er her av respekt for politimenn, sier hun til VG.

– Jeg kjenner London som en pulserende og uredd by. Derfor var det et helt annet London jeg våknet opp til i dag. Jeg tror disse kvalitetene ved byen vil være undertrykket en stund fremover, til vi har funnet ut hvordan vi skal takle dette.