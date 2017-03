Første bildet frigitt av London-terroristen - en mann med mange navn

Her er mannen som før kalte seg både Adrian Russel Ajao og Adrian Elms. Da han døde het han Khalid Masood.

Khalid Masood var ikke noe ukjent navn for britiske sikkerhetsmyndigheter da den 52 år gamle terroristen drepte tre sivile og en politimann utenfor parlamentsbygningen i London onsdag.

Det var heller ikke Adrian Russell Ajao eller Adrian Elms – to av mange navn London-angriperen tidligere har gått under.

At den engelskfødte konvertitten skulle utføre det største terrorangrepet i London siden 2005, var likevel utenkelig for de som kjente ham.

– Han var bare en normal gutt. Han kom overens med alle. Han var populær både hos jentene og de homofile. Han var en av gutta, forteller en av Masoods kamerater fra tenårene, Graham Walmsley, til Evening Standard.

MARKERING: Minneseremoni på Trafalgar Square torsdag kveld. Foto: Nina E. Rangoy/VG

Politiet har opplyst at Masood ikke var under etterforskning da han begikk terrorhandlingene, og at det ikke forelå noen mistanke om at han hadde terrorplaner.

Han har likevel vært i etterretningstjenestenes søkelys, avslørte statsminister Theresa May torsdag. Noen år tilbake ble han etterforsket i forbindelse med voldelig ekstremisme, uten at det kom noe av det, og May beskrev ham som «en perifer figur».

I britisk media er Masood beskrevet som en kriminell med dommer for vold og besittelse av våpen.

Politiet oppgir at han fikk sin første dom i 1983 og sin siste 20 år senere, for besittelse av kniv.

Når Masood skal ha konvertert til islam, er ikke kjent når. Den britiske 52-åringen skal ha vært opptatt av kroppsbygging, og har i sin CV oppgitt å jobbe som engelsklærer på et tidspunkt, ifølge The Telegraph.

Politiet har pågrepet flere mennesker det siste døgnet, men de jobber fremdeles ut fra teorien om at Masood handlet alene.