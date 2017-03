Britiske aviser og Trump junior tok feil: Hengte ut islamist som London-terrorist

Det var bare et problem med avsløringen: «Terroristen», som flere medier hengte ut som mannen bak London-angrepet, sitter i fengsel.

– Jeg stolte på kilden, men begikk uansett en feil. Denne gangen bommet jeg. Abu Izzadeen er i fengsel, tvitret Channel 4-korrespondent Simon Israel onsdag kveld.

Noen timer tidligere deltok Israel i en direktesending på kanalen, der han etter hvert gjenga informasjon om at mannen bak onsdagens terrorangrep i London, var den velkjente britiske islamisten Abu Izzadeen.

Bli oppdatert: Dette har skjedd

Izzadeen, født Trevor Brooks, er kjent som en hatpredikant og har tidligere blitt domfelt for flere brudd på britiske terrorlover. I 2015 ble han pågrepet i Ungarn, før han i januar i fjor ble dømt til fengsel i to år for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse, som krevde at han ikke skulle forlate landet.

Hvis man legger godviljen til, ligner han litt på bilder av den antatte gjerningsmannen som ble skutt av politiet utenfor parlamentet onsdag ettermiddag.

SKUTT OG DREPT: Den antatte gjerningsmannen ble skutt av politiet idet han forsøkte å ta seg inn i det britiske parlamentet. Foto: Foto: PA PHOTOS

Den britiske avisen The Independent publiserte også en sak der de, basert på anonyme kilder, navnga Izzadeen som gjerningsmannen. Nyheten ble plukket opp av flere blogger, nettsteder og personer på sosiale medier, som bidro til at saken ble spredd verden rundt.

Frithjof Jacobsen kommenterer: «Vi er under et langvarig angrep»

Sitter i fengsel

Kort tid etter at Israel navnga Izzadeen, tvitret imidlertid ABC-producer Rym Momtaz at han hadde snakket med islamistens forsvarer, som opplyste at hans klient fortsatt sitter i fengsel – og at han derfor ikke kan være den skyldige.

BBC-journalist Dominic Casciani melder også at flere kilder, i myndighetene og venner av Izzadeen, bekrefter at Izzadeen fortsatt sitter fengslet.

«I løpet av vår sending kom det flere motstridende meldinger. Channel 4 News undersøker dette», heter det i en beklagelse kanalen la ut kort tid senere.

Les også: Politimannen Keith (48) ble drept i London-terroren

Les mer: Parlamentsmedlem forsøkte å redde politimannens liv

The Independent fjernet også sin sak, men har ikke beklaget hendelsen. De har imidlertid publisert en ny sak om Izzadeen, der de opplyser at også islamistens bror bekrefter at briten sitter bak murene.

Én av personene som også gjenga informasjonen var sønnen til USAs president, Donald Trump jr. På Twitter retvitret han et melding med et bilde av Izzadeen, som henger ut sistnevnte som London-terroristen.

Trump jr. har natt til torsdag norsk tid foreløpig ikke slettet meldingen.

Foto: , Skjermdump

Kritiserte London-ordfører

Trump jr. har skrevet flere Twitter-meldinger om London-angrepet.

PRESIDENTENS SØNN: Donald Trump jr. Foto: Jeff Vinnick , AFP

I en melding deler han en artikkel med et intervju med Sadiq Khan fra september i fjor, der London-ordføreren snakker om terrorfaren i byen.

«Du må tulle med meg?! Terrorangrep er en del av det å bo i en storby, sier London-ordfører Sadiq Khan», skriver Trump jr.

Avisen New York Times skriver imidlertid at Trump Jr. feiltolker Khans uttalelser – og at ordføreren ikke sa at London-innbyggere må leve med at terrorangrep vil forekomme.

I det opprinnelige intervjuet med avisen Evening Standard sier Khan derimot at innbyggere i London og andre storbyer må innse at økt oppmerksomhet rundt terrorfaren og støtte til politiet er en viktig del av det å leve i enhver storby.