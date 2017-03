Britisk politi: Ingen bevis for at London-angriperen har tilknytning til IS eller al-Qaeda

Britisk politi jobber på spreng for å finne ut om London-angriperen Khalid Masood var inspirert av terrorpropaganda. Det foreligger foreløpig ingen beviser som tilsier at han er tilknyttet noen terrororganisasjon.

– Metodene hans virker til å være lite sofistikerte, lite teknologisk avanserte og har lavt kostnadsnivå, som en kopi av andre angrep. Det ligner på retorikken IS-ledere bruker med tanke på metoden og angrepet på sivile og politiet, sier Neil Basu i det britiske antiterror-politiet til BBC.

Men til tross for dette, legger han til:

– Jeg har ingen bevis eller informasjonen på det nåværende tidspunkt som tilsier at han diskuterte dette med andre.

Skal ha handlet alene

Tre personer mistet livet og minst 40 ble skadet da Masood kjørte over og meide ned fotgjengere på Westminster Bridge onsdag ettermiddag

Scotland Yard uttalte i helgen at de er «bestemte» på å finne ut om han har latt seg inspirere av terroristpropaganda, men la til at de tror han handlet alene. Den islamske stat (IS) tok før helgen på seg skylden for angrepet. På fredag var ni personer pågrepet i forbindelse med angrepet.

Det skal ikke ha blitt funnet beviser som tilsier at Masood var kjent for britisk etterretning som en nasjonal sikkerhetstrussel.

I dagene etter angrepet har det blitt spekulert i om Basu ble radikalisert i fengsel da han satt inne i 2003. Basu sier til BBC at det heller ikke foreligger noe bevis som bekrefter dette. Det er bare «spekulasjoner», ifølge han.

– Jeg vet når, hvor og hvordan Masood gjennomførte disse angrepene, men jeg trenger å vite hvorfor. Det viktigste er at dette gjør ofrene og familiene også, sier Basu.

Saken fortsetter under videoen

Brukte WhatsApp



Avisen Daily Mail meldte på fredag at Masood var aktiv på meldingstjenesten WhatsApp bare minutter før han først kjørte ned fotgjengere på Westminster Bridge, for så å bli skutt og drept da han forsøkte å ta seg inn i parlamentet.

WhatsApp bruker kryptering, og har ikke gitt britiske myndigheter tilgang til meldingene Masood sendte.

Det mener Storbritannias innenriksminister Amber Rudd meldingstjenesten bør gjøre:

– Vi må sørge for at organisasjoner som WhatsApp - og det er mange slike - ikke tilbyr et hemmelig sted hvor terrorister kan kommunisere med hverandre, sa hun i et intervju med BBC søndag.

Britisk politi har tidligere anslått at angrepet forrige uke varte i 82 sekunder. Ifølge NTB ble 50 personer skadet i angrepet. 13 av dem skal fortsatt være innlagt på sykehus.