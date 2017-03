Aysha (43) ble drept under terrorangrepet i London

Aysha Frade (43) var på vei for å hente barna sine på skolen da hun ble drept i terrorangrepet i London onsdag.

Tre personer mistet livet og minst 40 ble skadet da en gjerningsperson kjørte over og meide ned fotgjengere på Westminster Bridge onsdag ettermiddag. I tillegg ble gjerningsmannen skutt.

Aysha Frade var på vei til skolen for å hente sine to barn på åtte og elleve år da hun ble drept, melder den spanske avisen La Vos de Galicia.

43-åringen jobbet som lærer ved DLD College London like i nærheten av der angrepet skjedde. Rektor ved skolen, Rachel Borland, sier i en uttalelse referert av flere britiske medier, blant annet Telegraph, at de ansatte ved skolen er «dypt sjokkerte».

– Alle våre tanker og vår dypeste sympati er med hennes familie. Vi kommer til å gi dem all den støtten vi kan mens de prøver å komme seg gjennom tapet, sier Borland.

Frade er født i Storbritannia, men har bakgrunn fra Betanzos nord i Spania. Kommunestyremedlem i Betanzos, Andres Hermida, sier torsdag at Ayshas dødsfall var en tung nyhet å få, skriver Daily Mail.

– Betanzo har lidd et hardt slag fra terrorenpestens hånd. Våre dypeste medfølelse til familien til Aysha fra Betanzo som ble drept i London, sier Hermida ifølge avisen Faro de Vigo.

Politimann drept



DREPT: Politimannen Keith Palmer (48) ble knivstukket utenfor parlamentet i London. Her på et udatert bilde fra britisk politi. AFP

De to andre ofrene som ble drept er ifølge politiet Keith Palmer (48) og en mann i 50-årene.

Kort tid etter at gjerningsmannen kjørte over fotgjengerne på broen over elven Themsen, gikk han til angrep på politimannen Palmer med kniv. Familiefaren hadde jobbet i London-politiet i 15 år.

Identiteten til det tredje dødsofferet er imidlertid ikke kjent enda.

Flere nasjonaliteter



Ytterligere tre politibetjenter var blant de påkjørte på broen, men foreløpig er det lite informasjon som har kommet frem om de skadede.

Franske myndigheter har bekreftet at tre elever fra en videregående skole er blant dem. Tilstanden til to av dem er kritisk og den tredje er i operasjonssalen, ifølge foreldrene, skriver The Telegraph.

Den Sørkoreanske utenriksministeren opplyser samtidig at fem sørkoreanere i 50-60-årsladeren er blant de skadde. Fire av dem har blant annet brukne bein, mens en kvinne måtte opereres etter hodeskader.

Romanias statsminister opplyser også at han har fått meldinger om at to rumener er under behandling på sykehus. Ifølge Fox News skal kvinnen som falt i elven Themsen som følge av ulykken, ha rumensk bakgrunn. Hun mottar behandling fra helsepersonell. Tilstaden hennes blir beskrevet som alvorlig, ifølge Reuters.

«Katastrofale skader»



Tidlig onsdag ettermiddag ble imidlertid skadene til flere av ofrene omtalt som «katastrofale» av en lege ved St. Thomas' Hospital, som ligger et lite stykke unna åstedet.

Samtidig skriver britisk politi torsdag formiddag at de jobber med å samle inn informasjon om de skadede. 27 behandles på sykehus, og tilstanden til syv av dem er kritisk, ifølge politiet.

Gjerningsmannens identitet er foreløpig ukjent, men politiet uttalte onsdag kveld at de tror de vet hvem angriperen er.

Heller ikke mulig motiv er kjent, men politiet er imidlertid klare på at de tror angriperen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme.