Angrepet i London: Dette har skjedd

En politimann er knivstukket, en kvinne er drept og flere skadet i det Scotland Yard behandler som et terrorangrep ved parlamentsbygningen i London.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

15.30 kommer de første meldingene inn til politiet om en skyteepisode utenfor det britiske parlamentet.

* Reuters-fotograf på stedet observerer to personer liggende på bakken utenfor parlamentet, samt et dusin personer som ligger skadet ved broen utenfor bygningen. Fotografen mener de to førstnevnte var skutt, men dette er ikke bekreftet.

* London-politiet bekrefter at det har vært en hendelse der skytevåpen var involvert.

* Like etter klokken 17 bekrefter sykehuset St. Thomas at en kvinne har dødd av skadene hun pådro seg i angrepet. De melder også om flere pasienter med kritiske skader, ifølge BBC.

Følg situasjonen: Få de siste oppdateringene om angrepet i VGs direktestudio

* Flere journalister og politikere skriver på Twitter at en grå bil meide ned folk på Westminster-broen. Øyenvitner sier ifølge The Telegraph at sjåføren kort tid senere krasjet inn i sikkerhetsgjerdet utenfor parlamentet, før vedkommende forlot bilen og løp mot politimennene som voktet bygningen.

* En politimann er knivstukket inne i parlamentet. Tilstanden til vedkommende er ukjent.

* AP får opplyst at én mistenkt angriper er skutt av politiet utenfor parlamentet.

– Han løp rundt 15 meter, så ropte to sivilkledde personer med våpen noe som hørtes ut som en advarsel. Gjerningsmannen ignorerte dette og de skjøt to eller tre skudd, før mannen falt om, sier øyenvitne og Daily Mail-journalist Quentin Letts til BBC, og legger til at de to som skjøt så ut til å være sivilt politi.

* I en uttalelse sier Scotland Yard at de behandler hendelsen «som et terrorangrep inntil vi hører noe annet».

* Det britiske parlamentet er låst ned, og et møte i underhuset er avbrutt som følge av hendelsen. Den nærliggende undergrunnsstasjonen er også stengt og busser blir omdirigert forbi området.

* Politiet har sperret av området rundt der gjerningsmannens bil kolliderte med gjerdet. Ifølge BBC er politiets bombegruppe tilkalt til stedet etter meldinger om en mistenkelig pakke inne i kjøretøyet.

* UD har også sendt ut en melding om angrepet til alle nordmenn som er registrert med adresse i England, der de gjengir politiets oppfordring om å forholde seg rolig og følge deres råd.

«Vennligst ta kontakt med pårørende i Norge dersom du er i god behold», heter det i meldingen fra UD.

* Områdene folk bes holde seg unna er: Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge og områder rundt Victoria Embankment opptil Enbankment Tube.

* Downing Street bekrefter 16.20 at statsminister Therese May er uskadet og bragt i sikkerhet.

* Folk i området blir bedt om å holde seg unna åstedet. Turistattraksjonen London Eye har stanset, til tross for at det fortsatt befinner seg folk inne i pariserhjulet. Dette gjøres av sikkerhetshensyn, opplyser London Eye i en pressemelding.

PS! I dag er det ett år siden terrorangrepet i Brussel, der 32 ble drept og flere hundre skadet.