Skyting i Paris: En politibetjent drept – to alvorlig skadet

PARIS/OSLO (VG) En politibetjent er drept og to er skadet etter en skyteepisode i Paris som antas å være en terrorhandling.

Skyteepisoden fant sted i paradegaten Champs-Élysées i den franske hovedstaden ved 21.20-tiden.

Talsmann Pierre-Henry Brandet sier at gjerningsmannen stanset bilen sin ved siden av flere politifolk før han startet å skyte. Politiet svarte med ild mot gjerningspersonen, som ble drept.

En politibetjent ble drept og to er alvorlig skadet. Det ble tidligere meldt at to politibetjenter var drept, men departementet tilbakeviste senere dette.

Innenriksdepartementet sier at vitneavhør så langt tyder på at bare én person sto bak.

IS hevder skyld

Frankrikes president François Hollande sier på en pressekonferanse at han er overbevist om at angrepet var terrorrelatert.

– Jeg er svært trist i kveld og ønsker å uttrykke mine kondolanser overfor politifolkene som ble skutt og deres familier, sier Hollande, som varsler et ekstraordinært sikkerhetsmøte fredag.

IS hevder torsdag kveld via sitt «nyhetsbyrå» Amaq at de står bak angrepet, melder det amerikanske overvåkningsselskapet SITE Intel Group. Ifølge IS var det en belgisk statsborger som har tatt navnet Abu Yusuf som gjennomførte angrepet.

Antiterroravdelingen til påtalemyndigheten i Paris åpnet etterforskning.

En politikilde opplyser til Reuters at gjerningspersonen var kjent for sikkerhetstjenestene, og ifølge AP skal vedkommende tidligere ha blitt ansett for å være en ekstremist.

En kilde tett på etterforskningen opplyser til CNN at gjerningspersonen var kjent for franske sikkerhetstjenester på grunn av «radikale islamistiske aktiviteter».

Rundt klokken 22.15 meldte Reuters om en ny skyteepisode, men det franske innenriksdepartementet avkrefter på en pressekonferanse at det var flere episoder.

Stort område sperret av

VGs reporter Nora Thorp Bjørnstad befinner seg i Paris. Hun beskriver et enormt politioppbud som har sperret av et stort område rundt Champs-Élysées.

– Det er kjempestort område som er sperret av. Champs-Élysées er selve hjertet av Paris, og det er alltid enormt mye mennesker her. Derfor er det mange mennesker som ikke vet hvor de skal gjøre av seg nå, enten de kjører i bil eller er fotgjengere. Jeg går i en parallellgate til Champs-Élysées, og det er ikke mulig å ta en sidegate inn til Champs-Élysées uten å bli stoppet av politi, forteller Bjørnstad.

De tre metrostasjonene som ligger nærmest området hvor skytingen skjedde, skal være avstengt. TV-bilder viser mange utrykningsbiler og blålys på stedet.

Nordmenn i nærheten av angrepet

Norske Bjørn Christian Nørbech var sammen med kona Oddbjørg foran Triumfbuen da skytingen brøt ut.

– Det skjedde 50 til 100 meter foran oss. Vi trodde først det var kinaputter eller fyrverkeri, men så hørte vi en runde med skudd og folk begynte å løpe og skrike. Vi løp inn i en sidegate og inn på det første hotellet vi fant, sier Nørbech til VG.

De oppholder seg nå på hotellet til de får beskjed om at det er trygt å gå ut.

Et vitne sier til BFM TV at hun hørte skyting og deretter så en mann ligge på bakken, før området raskt ble evakuert av politi, skriver SkyNews.

Avlyser valgkamparrangement

Skyteepisoden skjer bare tre dager før det skal avholdes presidentvalg i Frankrike, og Paris er allerede i økt beredskap. Hovedstaden har de siste årene vært offer for flere blodige terrorangrep.

Presidentkandidatene Marine Le Pen og François Fillon avbryter sine planlagte valgkamparrangement fredag som følge av hendelsen torsdag.

USAs president Donald Trump kommenterte skytingen da han møtte pressen sammen med Italias statsminister i Det hvite hus torsdag kveld norsk tid.

– Det ser ut som det har vært nok et terrorangrep. Det ser ikke ut til å stoppe, sa Trump, og la til:

– Vi må være sterke.