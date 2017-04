Skyting i Paris: En politibetjent drept - to alvorlig skadd

PARIS/OSLO (VG) En politibetjent er drept og to er skadet etter en skyteepisode i Paris, opplyser Frankrikes innenriksministeren ifølge Reuters.

Skyteepisoden i den franske hovedstaden ble meldt av SkyNews ved 21.20-tiden.

En talsmann for det franske innenriksdepartementet opplyser til CNN at en bil stoppet foran en politibil i paradegaten Champs-Élysées. En mann gikk deretter ut av bilen og åpnet ild mot politibilen med et automatvåpen, og politiet svarte med ild mot gjerningspersonen.

Skyting i Paris: Dette vet vi

En politibetjent er drept og to er alvorlig skadet, opplyser innenriksdepartementet. Det ble tidligere meldt at to politibetjenter var drept, men departementet tilbakeviste senere dette.

Også personen som avfyrte skudd mot politiet, er drept.

En politikilde opplyser til Reuters at gjerningspersonen var kjent for sikkerhetstjenestene. Politiet skal torsdag kveld være i gang med å gjennomsøke vedkommendes hjem.

En politikilde opplyser at en arrestordre er utstedt for en annen mistenkt som skal ha kommet til Paris fra Belgia med tog, melder SkyNews.

Rundt klokken 22.15 meldte Reuters om en ny skyteepisode nær Champs Elysées, en knapp time etter at den første episoden ble meldt. Ifølge Daily Mail kom det meldinger om at en gjerningsmann på frifot hadde avfyrt skudd i et kjøpesenter. Innenriksdepartementet avkreftet imidlertid at det var flere episoder på en pressekonferanse torsdag kveld.

Trolig terror

Kort tid etterskyteepisoden brøt ut sa politiet at skytingen mest sannsynlig var en «terrorhandling». Ifølge flere franske medier har antiterroravdelingen til påtalemyndighetene i Paris åpnet etterforskning.

VGs reporter Nora Thorp Bjørnstad befinner seg i Paris. Hun beskriver et enormt politioppbud som har sperret av et stort område rundt Champs Elysées.

– Det er kjempestort område som er sperret av. Champs Elysées er selve hjertet av Paris, og det er alltid enormt mye mennesker her. Derfor er det mange mennesker som ikke vet hvor de skal gjøre av seg nå, enten de kjører i bil eller er fotgjengere. Jeg går i en parallellgate til Champs Elysées, og det er ikke mulig å ta en sidegate inn til Champs Elysées uten å bli stoppet av politi, forteller Bjørnstad.

De tre metrostasjonene som ligger nærmest området hvor skytingen skjedde, skal være avstengt. TV-bilder viser mange utrykningsbiler og blålys på stedet.

Nordmenn i nærheten av angrepet

Norske Bjørn Christian Nørbech var sammen med kona Oddbjørg foran Triumfbuen da skytingen brøt ut.

– Det skjedde 50 til 100 meter foran oss. Vi trodde først det var kinaputter eller fyrverkeri, men så hørte vi en runde med skudd og folk begynte å løpe og skrike. Vi løp inn i en sidegate og inn på det første hotellet vi fant, sier Nørbech til VG.

De oppholder seg nå på hotellet til de får beskjed om at det er trygt å gå ut.

Et vitne sier til BFM TV at hun hørte skyting og deretter så en mann ligge på bakken, før området raskt ble evakuert av politi, skriver SkyNews.

Skyteepisoden skjer bare tre dager før det skal avholdes presidentvalg i Frankrike, og hovedstaden Paris er allerede i økt beredskap.

USAs president Donald Trump kommenterte skytingen da han møtte pressen sammen med Italias statsminister i Det hvite hus torsdag kveld norsk tid.

– Det ser ut som det har vært nok et terrorangrep. Det ser ikke ut til å stoppe, sa Trump, og la til:

– Vi må være sterke.