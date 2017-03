Politiet ransaker presidentkandidat Fillons hjem i Paris

Politiet gjennomfører en ransaking av den franske presidentkandidaten François Fillons hjem i Paris.

Ransakingen fant sted i Fillons hjem i et velstående nabolag i Paris, ganske nøyaktig en måned etter at politiet gjennomsøkte flere kontorer i det franske senatet, på leting etter dokumenter som kan kaste lys over anklagene som rettes mot presidentkandidaten.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført, i følge nyhetsbyrået AFP.

På en pressekonferanse i Paris i går, kunngjorde Fillon at han ikke trekker seg som kandidat til det franske presidentvalget.

Den korrupsjonsanklagede politikeren klandrer det juridiske systemet og «media» for skandalen rundt ham, og mener han har vært utsatt for et «politisk attentat». Det var i november i fjor at Francois Fillon ble presidentkandidat for «Les Republicans», da han tok en overraskende knockoutseier på Nicolas Sarkozy og Alain Juppé i den første runden av primærvalget.

Den Putin-vennlige presidentkandidaten fikk 66,5 prosent av stemmene i primærvalget, og var spådd å kunne vinne over Nasjonal Fronts Marine Le Pen i andre valgomgang.

Men problemene tok for alvor til da det franske satiriske ukemagasinet Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år skal ha brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler på å betale ektefellen lønn for å være hans assistent, uten at hun faktisk skal ha jobbet for ham.

I kveld ble det kjent at Fillons kampanjeorganisasjon knaker i sammenføyningene. Kampanjesekretær Edouard Philippe og tre parlamentarikere fra det republikanske partiet annonserte torsdag at de trekker seg fra kampanjestaben, på bakgrunn av det voksende presset mot Francois Fillon om å trekke seg fra presidentkandidatvervet, i følge nyhetsbyrået AP.

Flere andre i kampanjen skal også være i ferd med å trekke seg, mens støttespillerne planlegger et politisk møte nær Eiffel-tårnet på søndag for å fremme den hardt prøvede kandidaten.

Meningsmålinger som ble offentliggjort i dag, tyder på at Fillon taper terreng både i forhold til høyrepopulisten Marine Le Pen og sentrumskandidaten Emmanuel Macron.