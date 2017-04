Pekes ut som Paris-terroristen

PARIS/OSLO (VG) Karim Cheurfi (39) ble i februar arrestert for å ha planlagt drap på politifolk, og befant seg på franske myndigheters «terror-radar». Torsdag kveld smalt det.

Midt i paradegaten Champs-Élysées, i hjertet av den franske hovedstaden, hoppet Cheurfi ut av en bil og åpnet ild mot en politipatrulje. En politibetjent ble drept og to andre politifolk ble skadet. I tillegg ble en kvinnelig tysk turist såret i det som raskt ble betegnet som et terrorangrep.

Kvinnens skader er alvorlige, men ikke livstruende, opplyser det tyske utenriksdepartementet.

Cheurfi ble deretter skutt og drept idet han forsøkte å flykte fra stedet til fots. Franske påtalemyndigheter mener Cheurfi hadde som mål å angripe politifolk. Så langt tyder etterforskningen på at 39-åringen var alene om angrepet.

I politiets søkelys



En rekke franske og internasjonale medier har identifisert terroristen som 39 år gamle Karim Cheurfi, som i mange år har vært i det franske politiets søkelys. I 2003 ble han dømt for å ha skutt og såret to polititjenestemenn i forbindelse med en politijakt. AFP skriver at han to dager senere påførte alvorlige skader på en betjent som tok ham ut av cellen. Cheurfi fikk tak i tjenestevåpenet og avfyrte flere skudd.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra åpne kilder.

Senest i februar i år ble Cheurfi arrestert, mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk. Ifølge flere medier skal han blant annet ha forsøkt å skaffe våpen til bruk i en slik operasjon. Bevisene var imidlertid ikke sterke nok, og 39-åringen ble løslatt.

Samtidig skal Cheurfi vært «flagget» av fransk etterretningstjeneste for sin tilknytning til radikal islamisme. Han skal likevel ikke være registrert på listen over personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.

IS-tilknytning

Kun to timer etter angrepet gikk terrororganisasjonen IS ut og påtok seg skylden for det blodige angrepet, og presenterte drapsmannen med pseudonymet Abu Yusuf al-Beljiki.

– Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver det IS-tilknyttede nettstedet Amaq.

Den uvanlige raske erklæringen fra IS blir av internasjonale terroreksperter tolket som et tegn på at Cheurfi hadde en nær tilknytning til organisasjonen og at de var kjent med planene for angrepet.

Etterforskningskilder bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at en håndskrevet lapp som hyller IS, ble funnet ved liket av den 39 år gamle franskmannen. I tillegg fant politiet en utgave av Koranen i kjøretøyet hans på åstedet.

Pseudonymet Abu Yusuf al-Beljiki indikerer at Cheurfi kan ha tatt en tilknytning til Belgia, men belgiske myndigheter har ingen opplysninger om den mistenkte terroristen, melder nyhetsbyrået AP. Tvert imot understreker Belgias innenriksminister Jan Jambon at gjerningsmannen var fransk statsborger.

Naboer i sjokk



Cheurfi skal være født i Livry-Gargan som ligger rundt 15 kilometer nordøst for Paris, men bodde nå i den rolige forstaden Chelles, øst for hovedstaden.

Politiet aksjonerte natt til fredag mot boligen til Cheurfi. Tre familiemedlemmer ble samtidig brakt inn til avhør. Ifølge AP skal politiet også ha funnet både en pumpehagle, ammunisjon og flere kniver i mannens bil.

VG har snakket med David Rodrigues, en eldre nabo i gaten som forteller at han kjenner familien godt og har gjort håndverksarbeid for moren i huset.

– Jeg kjenner familien godt og har vært hjemme hos dem mange ganger. Brødrene i familien er kjent for å drive med mye tull. Særlig den yngste av dem. Han er kjent for å drive med trafikk av litt av hvert, forteller Rodrigues til VG.

Naboen beskriver familien som veldig reservert. 39-åringen som bor på adressen har han bare sett et par ganger. Han er sjokkert over angrepet og politiaksjonen i nabolaget hans.