Paris: Væpnet angriper drept på Champs-Elysées

En politiaksjon pågår i et handleområde Champs-Elysées. Antatt gjerningsmann er død.

Ifølge SkyNews skal en bil ha krasjet inn i en politibil i et handleområde Champs-Elysées. Hverken politi eller sivile ble skadet. Ifølge politiet skal den antatte gjerningsmannen ha blitt skadet i sammenstøtet da bilen skal ha eksplodert, opplyser Pierre-Henry Brandet, en talsmann for det franske innenriksdepartementet.

Innenriksministeren i Frankrike bekreftet like før klokka 17.30 mandag at den antatte gjerningsmannen døde som følge av hendelsen.

Politikilder sier samtidig at det ble funnet en Kalasjnikov-rifle, håndvåpen og gassflasker i mannens bil, melder AFP.

Meldingen om politiaksjonen kom like etter klokka 16. Politiet ba samtidig folk om å holde seg unna mens politiaksjonen pågikk, og området ble sperret av. Politiet har i en Twitter-melding bekreftet at de mistenker at det dreier seg om et angrep, skriver NTB.

Situasjonen er nå under kontroll, melder politiet. Den franske påtalemyndigheten har åpnet en terroretterforskning etter hendelsen.