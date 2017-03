Pakke eksploderte hos IMF i Paris – én skadet

En kvinne er lettere såret etter at et brev eksploderte i Det internasjonale pengefondet IMFs lokaler i Paris, opplyser politiet i byen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– En operasjon er igangsatt etter at en person ble skadet av en mistenkelig pakke som, ifølge foreløpig informasjon, inneholdt fyrverkeri, sier en talsperson for politiet i Paris.

Senere skriver politiet på Twitter at aksjonen er avsluttet, og at den skadede er fraktet til sykehus.

Ifølge BFM TV er en person skadet i armen og i ansiktet. France Info skriver at det er snakk om en kvinne.

Ingen er pågrepet etter eksplosjonen, opplyser politiet.

Politiet beskriver gjenstanden som «hjemmelaget».

– Gjenstanden viste seg å være fyrverkeri eller en stor kinaputt, mer eller mindre hjemmelaget, og på ingen måte en bombe sa politisjefen i Paris, Michel Cadot, til reportere på stedet, ifølge Al Jazeera.

Ifølge Reuters opplyste Cadot om at angrepet kommer etter telefontrusler til IMF, men det er foreløpig ikke klart om det har en sammenheng med brevbomben.

Fordømmer angrepet

Frankrikes president François Hollande betegner ifølge NTB brevbomben som et angrep og sier at landet fortsatt er et angrepsmål.

I en pressemelding fra IMF kaller sjefen for IMF–Christine Lagarde bombeangrepet for en feig handling.

– Jeg fordømmer denne feige voldshandlingen og gjentar IMFs beslutning om å fortsette det arbeidet vi er satt til, sa Lagarde. Hun la til at fondet samarbeider tett med franske myndigheter for å etterforske angrepet og ivareta sikkerheten til de ansatte.

Samtidig: Flere såret i skyting på fransk skole

BFM TV skriver at 150 personer har blitt evakuert fra bygget. Ifølge TV-kanalen var brevet adressert til sjefen for Europa-kontoret til IMF, og det var en assistent som åpnet det.

IMF ligger i Paris' 16. arrondissement, sørvest i byen. Brannvesen og politi er på stedet og har sperret av gaten.

Kommer like etter brevbombe i Berlin

Hendelsen kommer like etter at det onsdag ble oppdaget en brevbombe i det tyske finansdepartementet i Berlin. Pakken var sendt til den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble, men ble oppdaget under en rutinemessig røntgenkontroll. Bomben ble tatt med til et skytefelt i Grunewald og uskadeliggjort.

En militant gresk gruppe på ytre venstre fløy tok torsdag på seg ansvaret for brevbomben i Berlin.

SPERRET: Politiet har sperret av området omkring IMF i Paris. Foto: Philippe Wojazer , Reuters

– Vi påtar oss ansvar for å ha sendt en brevbombe til Tysklands finansminister, het det i en uttalelse fra gruppen Conspiracy of Fire Nuclei (SPF).

Gruppen er av USA listeført som terrororganisasjon og kobles til flere brevbomber sendt til europeiske ledere og til ambassader i Hellas i 2010. Gresk politi pågrep i 2011 flere personer tilknyttet gruppen og uttalte at gruppen nå var oppløst.

Schäubles kontor mottok brevbomben dagen før han skulle motta USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Pakken inneholdt en eksplosiv blanding. Den var laget for å påføre alvorlige skader ved åpning, het det i en uttalelse fra Berlin-politiet. Politiet la til at substansen ofte brukes i produksjon av fyrverkeri.

En gresk politikilde sier pakken hadde et gresk stempel, og avsender var oppgitt som nestleder i det konservative opposisjonspartiet Nytt demokrati (ND).

Kilde: NTB/VG