Opptøyer sprer seg i Paris-forsteder etter politivoldsanklager

Ungdommer i Paris' forsteder raser etter at en ung, svart mann skal ha blitt voldtatt med en politikølle under en ID-sjekk.

Den 22 år gamle mannen, som er omtalt med fornavnet Theo, ble innlagt på sykehus etter episoden søndag. Der har han blant annet fått besøk av president François Hollande.

En politimann er siktet for grov voldtekt, mens tre andre er siktet for grov vold. Alle fire avviser anklagene.

Men i forstaden Aulnay-sous-Bois nordøst for Paris har ungdommer rast mot politiet fire kvelder på rad. Biler, søppeldunker og handlevogner er satt i brann, i tillegg til at det er skutt kraftig fyrverkeri mot politiet.

OPPRØR: Søppelbøtter og andre gjenstander ble satt fyr på av opprørere som protesterer mot politivold i Aulnay-sous-Bois i Paris. Foto: , AFP

– Trodde jeg kom til å dø



Natt til torsdag pågrep politiet ytterligere 26 personer, samtidig som uroen fortsatte å spre seg til flere forsteder i området Saint-Seine-Denis, et arbeiderklasseområde nordøst for Paris der en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.

En video som angivelig viser ID-kontrollen av 22-åringen, er lagt ut på nettet. Den viser en ung mann som ligger på bakken inntil en vegg, og som er omringet av fire menn som tilsynelatende går løs på ham.

Advokaten til 22-åringen forteller i et intervju at politiet skal ha slått ham og kommet med rasistiske uttalelser, da han ble stoppet i ID-kontrollen, skriver Metro. Ifølge advokaten skal Theo ha fortalt at han ikke hadde noe styrke igjen da han ble voldtatt:

­– Det føltes som om kroppen min forsvant fra meg hele meg. Jeg trodde jeg kom til å dø, har Theo sagt til forsvareren.

Politiet skal deretter ha bedt han om å sette seg ned, men Theo klarte ikke det på grunn av skadene. Politiet gikk da løs på ham med tåregass for at han skulle adlyde. Videre ble 22-åringen satt i en politibil der han skal ha blitt slått og spyttet på, forteller forsvareren.

Først når han kom på politistasjonen og en annen politimann fikk øye på ham, ble Theo sendt til sykehus, ifølge advokatens opplysninger.

SYKEHUSBESØK: Den franske presidenten François Hollande besøkte Theo på sykehuset. Foto: Arnaud Journois , AFP

«Justice Pour Theo»

På sosiale medier har mange folk lagt ut innlegg der de skriver «Justice Pour Theo», altså «rettferdighet for Theo». Også blant demonstrantene var det både T-skjorter og plakater med påskriften.

Den unge mannen har fra sykehussengen oppfordret til ro, ifølge Le Monde.

– Stans krigen, stå samlet, ha tillit til rettsvesenet, det vil ende med rettferdighet, het det i meldingen fra 22-åringen tidligere i uken.

VISER STØTTE: Mens Theo ligger på sykehus går demonstrantene i gatene med T-skjorter der det står "rettferdighet for Theo". Foto: François Guillot , AFP

Flere episoder

Det har vært en rekke opptøyer med sammenstøt mellom opprørere og politi i flere franske forsteder tidligere.

Et av de mest kjente hendelsene er fra 2005. Opptøyer brøt ut etter at Zyed Benna (17) og Bouna Traore (15) døde av elektrisk støt mens de gjemte seg i en transformatorstasjon for ikke å bli sett av en politipatrulje. Mange mente politiet hadde skylden for dødsfallene i Clichy, og i løpet av kort tid brøt det ut opptøyer som etter hvert spredte seg til flere andre fattige forsteder. I løpet av tre uker ble rundt 10.000 biler satt i brann og 300 bygninger forsøkt påtent.

Ordføreren i Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza skriver i et innlegg på Facebook at han ikke frykter nye opptøyer som de i 2005, skriver BBC.

– Vi er selvsagt opprørt over hendelsen, skal ordføreren ha sagt i en uttalelse.