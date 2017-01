Ny, amerikansk rapport: Menneskeskapte klimaendringer er den største trusselen mot isbjørner

Hvis Parisavtalen blir skrotet er isbjørnen ille ute. En ny rapport fastslår at utslippene av drivhusgasser må bremses hvis arten skal reddes.

USAs nasjonale viltnemnd publiserte mandag en deprimerende rapport for isbjørnens vedkommende. Spesielt hvis påtroppende president Donald Trump bestemmer seg for å bryte med Parisavtalen, slik han har truet med.

Ifølge New York Time som har omtalt rapporten, fastslår den at isbjørnen med stor sikkerhet forsvinne fra Arktis om det ikke fattes tiltak som bremser den globale oppvarmingen.

Cicero om hvis Trump bryter Parisavtalen: Det verste som kan skje

Utslippene må ned

– Det kan ikke overvurderes at den eneste og viktigste handlingen for å bevare isbjørnen er å redusere de nåværende nivåene med drivhusgass-utslipp skrev representanter for Fish and Wildlife Service i rapporten som utkom mandag.

Videre i rapporten står det at desto raskere global oppvarming og havisreduksjonen blir stoppet, desto bedre er langtidsprognosene for arten.

I 1972 utstedte daværende president Richard Nixon en formaning om en lovgivning som beskytter truede arter. Resultatet var organet Endangered Species Act, ESA, en lovgivning og organisasjon som forplikter å ivareta truede og utrydningstruede arter.

Nå gjenstår det å se om den nye presidenten kommer til å ta hensyn til dette. I så fall blir antakelig forretningsmannen nødt til å øremerke en betydelig sum til isbjørnen, i sitt kommende statsbudsjett.

Les også: Arktis på tynn is

Redningspakken koster 112 millioner kroner i året

Rapporten fremholder at Parisavtalen er en viktig faktor for å bevare arten. Trump har signalisert at han vil byte denne avtalen som blant annet forplikter landene til å bidra til å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2ᵅC over førindustrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5ᵅC.

Prislappen for en redningspakke for isbjørnen er på 112 millioner norske kroner i året.

Det kan imidlertid se ut som påtroppende utenriksminister Rex Tillerson er på lag med klimaet og dermed isbjørnen. Under sin høring før innsettelsen, onsdag, svarte Tillerson følgende på spørsmål hvorvidt USA bør lede internasjonale tiltak for å begrense klimaendringene.

«Jeg tror det er viktig at USA beholder sin plass ved bordet om hvordan man skal behandle truslene fra klimaendringene, som forutsetter en global respons. Ett land kan ikke løse dette alene.», svarte Tillerson ifølge Mother Jones.