Hugos (23) siste SMS til faren: «Jeg er på Bataclan (...). Vi sees snart»

PARIS (VG) I dag er det ett år siden Stéphane Serrades sønn Hugo (23) ble drept i terrorangrepet på konsertlokalet Bataclan i Paris. Men faren vil leve slik sønnen gjorde: fri for hat.

Fredag 13.november tar 23 år gamle Hugo Sarrade toget fra Montpellier, hvor han studerer, til Paris for å gå på konsert. Som musikkelsker og stor fan av rock, har Hugo gledet seg lenge til å se Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan.

DREPT: 23 år gamle Hugo Sarrade ble drept av terroristene på Bataclan for ett år siden. FOTO: PRIVAT

Fremme i Paris svinger 23-åringen innom farens leilighet for å legge fra seg sakene sine. Faren er på jobb, så Hugo hilser på lillebroren og plukker opp nøkler slik at han kan låse seg inn når kvelden er over.

«Jeg er på Bataclan, stemningen er kjempegod. Jeg har nøkler. Vi sees snart», får faren på SMS like etterpå.

Hugo kom aldri tilbake. Klokken 21.20 den kvelden gikk syv terrorrister til angrep med bomber og kalashnikover på seks ulike steder i Paris.

De drepte blindt og brutalt på fortauskafeer, restauranter, byens fotballstadion og i konsertlokalet der Hugo befant seg. 130 mennesker ble drept den natten. 90 av dem døde i konsertsalen Bataclan, hvor det pågikk en makaber gisselsituasjon i over tre timer.

FAKTA: TERRORANGREPENE I PARIS * Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris om kvelden fredag 13. november 2015. 130 personer ble drept og 351 såret, 98 av dem alvorlig. * I konsertlokalet Bataclan ble 90 personer drept da tre gjerningsmenn stormet lokalet en time ut i konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal og skjøt rundt seg. * Alle gjerningsmennene unntatt én, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen.

– Den kvelden. Jeg ringte og ringte Hugo, uten at noen tok telefonen. Det går ikke an å forestille seg smerten du kjenner som forelder da. Jeg er forsker og lever av å finne forklaringer på det ukjente. Men Hugos og alle de andre menneskenes død gir ingen mening, uansett hvor mye du tenker på det, sier Hugos far, Stéphane Sarrade (51) til VG.

Hater ikke



Ett år har gått.

Faren er vant til å snakke om Hugos død, men han tar likevel av seg brillene og tørker tårer når han snakker om sønnen.

De to var veldig nære og reiste ofte på turer sammen. Særlig var de begge fascinert av Japan. Hugo sa alltid at den dagen han kjente seg helt fri og på plass i livet, skulle han dra til Japan og la seg tatovere. Den aller siste gangen de møttes, 3 uker før Hugo ble drept, viste Hugo faren en fersk tatovering på høyre skulder. Han var lykkelig.

– Det er sånt jeg holder fast på. Jeg er glad for at han hadde et godt liv så lenge han levde. Min sønn var en politisk engasjert gutt, men han tok aldri et hatefullt ord i sin munn.



– Jeg kan være sint, men takket være han kjenner jeg ikke på et hat overfor terroristene. Jeg vil at verdiene som min sønn hadde skal leve videre. Hvis jeg forblir i sengen når sorgen velter inn over meg, har IS vunnet, sier Sarrade.

Tror det kan skje igjen



Etter det massive terrorangrepet på Bataclan har fransk politi avverget flere store angrep som ville liknet i størrelse på det som skjedde denne novemberkvelden.

På den franske nasjonaldagen i sommer ble nye 84 personer dødsofre for terrorisme, denne gangen i Nice. Fra en fortauskafe i Paris sitt 15. arrondisement sier faren til Hugo Sarrade at det er naivt å tro at det ikke kan skje igjen.

Far og sønn Stéphane og Hugo Sarrade besøker Tokyo Tower. De to elsket å reise sammen. Foto: Privat

– Se på hvem som var ofrene etter angrepet den kvelden: De 130 menneskene var både unge og gamle, men det som forente dem var at de nøt livet. Folk på rockekonsert. Folk på uteserveringen på kafeer. Terroristene angrep det særfranske, selve symbolet på Paris, nemlig mennesker som er frie og nyter livet.

– Jihadistenes foreldre har det verre



Det siste året beskriver Hugos far som «en konstant unntakstilstand».

Han jobber med at sønnens minne skal leve videre. I den forbindelse holder Stéphane Sarrade foredrag om hvordan det er å være pårørende til en som er drept i terror.

Ved et av de franske universitetene Stéphane har besøkt, hadde 20 tidligere elever reist til Syria for å blir martyrer. 8 av dem er døde. Der traff Hugos far foreldrene til disse unge jihadistene.

– Jeg ble sjokkert over likhetene disse radikaliserte unge hadde med min sønn. Foreldrene deres fortalte om gutter, 23 år, som min Hugo, informatikkstudenter som elsket musikk og å reise. Jeg oppdaget at disse foreldrene hadde det verre enn meg. De fikk aldri ha en begravelse for barna sine og de er fulle av spørsmål om hvorfor barna dro til Syria. De lurer på hva de har gjort feil for at dette kunne skje.Terrorrekrutteringen som forgår av unge mennesker nå, er som rekrutteringen til en sekt. 20-åringer er skjøre og lettpåvirkelige. Da er det mange feller å falle i. Radikalisme er en av dem, sier den 51 år gamle mannen alvorlig.

Det siste året har Hugos far gjennomført én reise som var viktigere enn de andre. 51-åringen som aldri hadde sett for seg å ha en tatovering, fløy til Japan for å finne tatovøren som tegnet de to japanske tegnene sønnen fikk tatovert tre uker før han ble drept. På høyre skulder bærer nå også Hugos far ordet «jiyuu»: «Frihet».