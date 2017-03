Brevbombe gikk av hos IMF i Paris – én skadet

En person er lettere såret av en brevbombe i Det internasjonale pengefondet IMFs lokaler i Paris, opplyser politiet i byen.

– En operasjon er igangsatt etter at en person ble skadet av en mistenkelig pakke som, ifølge foreløpig informasjon, inneholdt fyrverkeri, sier en talsperson for politiet i Paris.

Ifølge BFM TV er en person skadet i armen og i ansiktet. France Info skriver at det er snakk om en kvinne.

Ingen er pågrepet etter eksplosjonen, opplyser politiet.

BFM TV skriver at 150 personer har blitt evakuert fra bygget. Ifølge TV-kanalen var brevet adressert til sjefen for Europa-kontoret til IMF, og det var en assistent som åpnet det.

IMF ligger i Paris' 16. arrondissement, sørvest i byen. Brannvesen og politi er på stedet og har sperret av gaten.

Hendelsen kommer like etter at det onsdag ble oppdaget en brevbombe i det tyske finansdepartementet i Berlin. Pakken var sendt til den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble, men ble oppdaget under en rutinemessig røntgenkontroll. Bomben ble tatt med til et skytefelt i Grunewald og uskadeliggjort.

En militant gresk gruppe på ytre venstre fløy tok torsdag på seg ansvaret for brevbomben i Berlin.

SPERRET: Politiet har sperret av området omkring IMF i Paris. Foto: Philippe Wojazer , Reuters

– Vi påtar oss ansvar for å ha sendt en brevbombe til Tysklands finansminister, het det i en uttalelse fra gruppen Conspiracy of Fire Nuclei (SPF).

Gruppen er av USA listeført som terrororganisasjon og kobles til flere brevbomber sendt til europeiske ledere og til ambassader i Hellas i 2010. Gresk politi pågrep i 2011 flere personer tilknyttet gruppen og uttalte at gruppen nå var oppløst.

Schäubles kontor mottok brevbomben dagen før han skulle motta USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Pakken inneholdt en eksplosiv blanding. Den var laget for å påføre alvorlige skader ved åpning, het det i en uttalelse fra Berlin-politiet. Politiet la til at substansen ofte brukes i produksjon av fyrverkeri.

En gresk politikilde sier pakken hadde et gresk stempel, og avsender var oppgitt som nestleder i det konservative opposisjonspartiet Nytt demokrati (ND).

