Bil kjørte inn i en pizzarestaurant øst for Paris

En ung jente er død og flere personer er livstruende skadet etter hendelsen. Trolig ikke terror, tror franske myndigheter.

En jente er død og 12 personer er skadet etter at en sjåfør smalt bilen sin inn i en pizzarestaurant i en liten by i området Sept-Sorts, en liten by i området Seine-et-Marne, øst for Paris mandag kveld.

Sjåføren ble arrestert like etter klokken 22, ifølge fransk politi.

Jenta, som tidligere ble meldt å være åtte år gammel, skal være 13.

Franske myndigheter bekrefter at 12 personer er skadet, fire av dem livstruende – deriblant jentas bror, ifølge AP. Skadeomfanget til de åtte andre skal være mindre alvorlig.

– Trolig ikke terror

Ifølge en talsmann for det franske innenriksministeriet, Pierre-Henry Brandet, skal det ikke dreie seg om et terrorrelatert angrep.

– De første elementene i saken peker ikke i retning av en terrorhandling. Men man må være ekstremt forsiktig, sier Brandet til BFMTV.

Sjåføren ble stanset «uten vanskeligheter», ifølge Brandet.

Sjåføren være en 32 år gammel mann som forsøkte å ta livet sitt forrige uke, ifølge Brandet. Vedkommende skal ikke være kjent for fransk politi.

Sølvfarget bil

På bilder delt i sosiale medier ser man en sølvfarget bil stå med fronten langt inn i restauranten. Bord og stoler ligger kastet til siden og knust rundt bilen.

Pizzeriaen ligger i en industrisone, omringet av andre restauranter. Den skal ha vært ekstra populær blant familier.

BFM TV, en av de første kanalene på stedet etter hendelsen, skriver at bilen var av merket BMW.

Klokken 21.58 sendte fransk politi ut melding om en aksjon i Sept-Sorts. Klokken 22.03 bekreftet de at en mann er pågrepet.

Ifølge France Info er ikke terrorenheten til Paris innlandet i etterforskningen.

Sept-Sorts er en liten kommune med mindre enn 500 innbyggere, som ligger omtrent 50 kilometer øst for Paris.