En jente er død, og minst fem er skadet er skadet etter at en bil kjørte inn i en pizzarestaurant i Paris. Sjåføren er arrestert.

Fransk politi bekrefter at jente er død og minst fem personer er skadet etter at en sjåfør smalt bilen sin inn i en pizzarestaurant i en liten by i området Sept-Sorts, en liten by i forstaden Seine-et-Marne, øst for Paris mandag kveld, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge France Info er ikke jenta åtte år gammel, som tidligere meldt, men 13.

Politiet har bekreftet at sjåføren ble arrestert like etter hendelsen.

AFP skriver at handlingen ble gjort med overlegg, men at det foreløpig ikke er noen grunn til å tro at det dreier seg om en terrorhandling.

Politiet har så langt ikke bekreftet hvorvidt handlingen ble gjort med overlegg.

Den franske kanalen BFMTV skriver at bilen var av merket BMW.

På bilder av hendelsen som er delt i sosiale medier ser man en sølvfarget bil stå med fronten langt inn i restauranten. Bord og stoler ligger kastet til siden og knust rundt bilen.

Klokken 21.58 sendte fransk politi ut melding om en aksjon i Sept-Sorts. Klokken 22.03 bekreftet de at en mann er pågrepet.

Forrige uke ble en algerisk mann pågrepet etter å ha kjørt på og skadet seks soldater i en forstad nordøst for Paris.